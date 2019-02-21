監察院認證 前高雄市府為慶富獵雷艦案喬事

2019-02-21 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院進一步上午通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。報告中披露，漁業署辦理的興達漁港土地標租案，表面上是應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯是為慶富公司量身訂做，不但默許該署人員前往慶富公司商議該公司如何取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地。相關人員的差勤紀錄還刻意不揭露前往慶富公司甚至未填差假單，該署竟均默許並核批假單，相關作為，均有未當。

調查報告同時表示，高雄市政府海洋局前局長王端仁於局長任內期間，無視行政程序法「行政程序外接觸」的原則禁止規定，於105年10月7日赴慶富公司為該公司所需之興達漁港獵雷艦造艦廠房用地協調，「喬事」言行失當，與漁業署合謀為慶富公司量身訂做標案，其會談錄音經公開後，引致社會大眾對於政府偏袒特定廠商之不良觀感，斲傷政府施政形象，背離行政程序法、高雄市政府員工廉政倫理規範等規定，核有嚴重違失。高雄市政府應以此案為鑑，深切檢討，確實要求所屬悉遵相關法令，以維機關聲譽。

監察院月初通過彈劾時任海軍司令陳永康、副司令蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端仁與農委會漁業署研究員陳文深。針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院進一步上午通過全案調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

監察院表示，漁業署辦理的興達漁港土地標租案，表面上是應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯是為慶富公司量身訂做，不無可議，允應深切檢討改進。另漁業署105年10月3日「署長接見訪客談話紀要」避提慶富公司對興達漁港土地需求一事，且該署明知所屬人員於105年10月7日是前往慶富公司商議該公司如何取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，而相關人員的差勤紀錄均刻意不揭露前往慶富公司甚至未填差假單，該署竟均默許並核批假單，相關作為，均有未當。

調查報告同時指出，此案屬重大建案，卻有高達5位外聘造船相關領域的委員缺席第2次評選委員會會議，甚至包括於第1次會議所選出的召集人及副召集人，極不尋常。

調查報告表示，此案有評選委員對「完整穩度抗橫風」及「二艙破損時穩度抗橫風」等評選項目子項所核予的評分，超逾配分標準；對「首艘艦於國內執行建造作業」項目的評分與其他評選委員結果有明顯差異，海軍未能及時發現並妥處，相關作業，顯有欠當，應予檢討改進。

調查報告說，國防部與慶富公司簽約後至解約前，慶富公司相關作業進度落後，海軍雖依約於每週、每月工作檢討會議催辦，並定期行文慶富公司要求儘速改善，以及依約計罰，但成效有限。此案契約附加條款第13條對廠商發生遲延履約情況時，對此得標廠商深具指標性承諾的重大投資進度延宕，僅按日計罰5822元，實難達「懲罰性罰款」之意旨。