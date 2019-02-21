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獵雷艦弊案 監察院糾正國防部、金管會及漁業署

2019-02-21 12:11聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對海軍獵雷艦弊案，監察院國防及情報委員會上午通過全案調查報告，內容披露，涉弊的慶富公司在105年12月30日藉由向金管會陳情，達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金之目的；且海軍司令部曾於106年5、6月間3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義時，金管會卻草率回覆海軍司令部無法得知其資金流向，一直到待行政院成立的「獵雷艦專案調查小組」進行調查後，才證實海軍司令部對慶富公司貸款資金流向的疑慮。

監察院同時披露，國防部委任眾勤德久法律事務所擔任籌建獵雷艦案的法律顧問，但該所楊姓律師似亦同時擔任慶富公司獵雷艦專案律師，監察院籲主管機關法務部允應詳實查處，以提升律師誠實執行職務的基本要求。

監察院月初通過彈劾時任海軍司令陳永康、副司令蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端仁與農委會漁業署研究員陳文深。針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院進一步上午通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

監察院調查發現，國防部及海軍在此案檢討放寬投標廠商資本額門檻的決策過程中，未審慎考量本案屬巨額採購案件，資本額偏低的廠商是否有足夠財力支撐前後長達12年的採購案，未謹慎評估資本額偏低的廠商是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，即以增加商源為由將投標廠商的資本額由實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一大幅降至二百分之一，顯然輕忽得標廠商資本額過低之財務風險。

監察院指出，國防部縱使在此案上金錢並未遭受損失，但導致公股銀行承受巨額貸款呆帳，且籌建獵雷艦採購案的建軍備戰任務以失敗收場，並遭受社會輿論訾議，強烈斲傷國防部及海軍形象。此外，國防部為爭取立法院同意解凍本案106年度之預算，所提具之書面報告內容有誤，致引發立法委員及社會輿論之強烈批判，均有未當，當以此次事件為鑑，深切檢討。

在金管會部分，監察院披露，金管會105年12月30日明知慶富公司的陳情係是要求第一銀行放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，無涉金管會規定，非屬金管會權責範圍，且慶富公司不無藉由與金管會主任委員見面一事，向第一銀行施壓要求放寬授信條件的可能，應更慎重其事，注意分際。即使金管會當時主任委員批示：「由第一銀行與該公司協商處理，免再洽第一銀行」，但事後慶富公司確實藉由此次拜會而達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金之目的。金管會處理此件涉及金融機構與借款戶間的個案，相關作為，核有未當。

監察院進一步表示，此案海軍司令部於106年5、6月間3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義時，金管會未審慎考量此一罕見情況與聯貸金額龐大，且慶富公司甫於106年1月3日拜會該會主任委員希望可協助解決其資金壓力，其聯貸案的資金流向顯確有疑慮，應派員進行實地檢查，以利儘速查明事實真相，竟僅將其交由相關銀行查復後，即據以回覆海軍司令部無法得知其資金流向；待行政院成立的「獵雷艦專案調查小組」進行調查後，才證實海軍司令部對慶富公司貸款資金流向的疑慮，並非無據，且發現相關銀行辦理此案時確有若干不當之處。

監察院月初通過彈劾時任海軍司令陳永康、副司令蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端...
監察院月初通過彈劾時任海軍司令陳永康、副司令蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端仁與農委會漁業署研究員陳文深。針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院進一步上午通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。慶富提供
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海軍慶富獵雷艦
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