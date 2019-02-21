沈一鳴：國防部「政府國防廉潔指數」評鑑均獲肯定

2019-02-21 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部於今（21）日公開辦理「107年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」,軍方中籤將校姓名立即被張貼公布，以示公開。記者洪哲政/攝影 分享 facebook

國防部於今（21）日公開辦理「107年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，國防部副部長沈一鳴表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，上線申報率亦達100%。國防部在國際透明組織辦理2次的全球「政府國防廉潔指數」評鑑中，我國均獲得B級低度貪腐國家的好成績，顯見國際對國軍廉潔的肯定。

國防部上午舉行記者會，抽籤現場包括陸軍常務次長徐衍璞、總督察長高嘉濱、政風室主任許志雲、軍紀督察處處長胡少將與現場媒體記者，以電腦作業系統共同自全軍列管申報義務人2865人中，抽出288人實施實質審查作業，並從中籤人員中再抽出6人實施前後年度申報資料比對。

沈一鳴表示「為了落實『陽光防腐、廉潔政府』的施政目標，國防部每年均採用公開記者會，會同相關主官、管人員、現場記者電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。

國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，上線申報率亦達100%，另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵同仁授權法務部功能平台進行財產查調，107年的授權率已自39.5%，提高到91.5%。於國際透明組織辦理2次的全球「政府國防廉潔指數」評鑑中，我國均獲得B級低度貪腐國家的好成績，顯見國際對國軍廉潔的肯定。