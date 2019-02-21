想儘早當兵的學子看過來 入營徵集模式自己選

2019-02-21 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今年準備入伍服役的役男注意了，國防部今天表示，今年準備服「軍事訓練役」的役男有8萬3600人，將由軍方全國29個單位接訓，國軍接訓量充足，兵役不會塞車；而國防部已與內政部役政署協商，可依役男意願區分「儘早徵集、正常徵集、延後徵集」3種類型入營，讓有就學、就業需求的役男儘早入營。

國防部上午舉行例行記者會，訓次室軍事訓練處長黃忠實就「108年常備兵役軍事訓練接訓規劃」進行說明。

黃忠實表示，依據內政部役政署統計，108年屆齡役男人口數為10萬8000人，加上今年暑期分階段人數，扣除已提前完訓、服替代役、補充兵役及志願役等役男後，計畫徵集常備兵役軍事訓練總計8萬3600人。

黃忠實說，今年所有役男將由「陸軍新訓旅、南、北訓練中心、軍團幹訓班(含外島)、海軍、陸戰新訓中心、憲兵訓練中心及後備北、中、南區召訓中心」等29個單位施訓，國軍年接訓容量達8萬7840員，可滿足8萬3600員役男入營需求。