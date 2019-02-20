海巡主力巡防艦 採海軍「高效能艦艇量產案」藍圖建造

2019-02-20 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海巡核心官員表示，海巡署起造12艘600噸級巡防艦，使用海軍「高效能艦艇後續量產案」700噸級艦艇藍圖，在兼顧執法與「平戰轉換」政策要求下，不但強化下半層的鋼質船體，且經船舶及海洋產業發展中心海外認證，風浪承受度提升到蒲福氏風級9級，航行極速可達40餘節。「海軍僅量產3艘，海巡一口氣造了12艘」。

海委會海岸巡防署兵符易主，由前警政署長陳國恩接任，原署長李仲威任內議定的「籌建海巡艦艇發展計畫」，12艘600噸級巡防艦將是未來執勤主力，但由於艦艇選用海軍沱江級雙船體艦型，用船的艦隊分署基層仍傳有反對意見，強調傳統單船體較適於執法。警職的陳國恩接任後，外界關切此案是否仍有「翻案」空間。

官員表示，海巡用船單位基層過去之所以表達反對，是誤解此型艦藍圖將採用海軍未經研改、且耐波力較差的現役600噸級沱江艦。但此案採用的藍圖，實際上是海軍沱江級量產型「高效能艦艇後續量產案」的艦型，載台噸數放大到700噸，「海軍僅量產3艘，海巡一口氣造了12艘」。

官員說，海軍「高效能艦艇後續量產案」的沱江級艦配備快砲、方陣快砲，同時可混合搭載雄二及雄三飛彈。為達「平戰轉換」目的，海巡版本的沱江艦一般武器系統仍由中科院承製，但刪除平時不需要的武器系統，而保留設備管線及基座，一旦有作戰需求時，就可立即安裝飛彈與軍規作戰指揮系統，並由熟悉武器系統的操作人員登艦轉換任務。

官員說，新艦續航力高達2000浬，耐波力大幅提升到可耐9級風浪，在冬季東北季風仍有能力出海執勤，最大航速表定卅餘節，但實務上應可跑到40餘節，舷側因應救生救難需求，將採開放型設計，設置救難作業區，並搭載獨立作業的警備救難艇用於登檢，同時配備高壓水砲，用於驅離任務。

官員說，海巡未來新建的700噸級巡防艦，將規劃專責台日、台菲重疊經濟海域、西北、西南海域、澎湖及東沙等6處海域巡護任務。在「時間即生命、速度即希望」的目標下，以台菲、台日重疊經濟海域而言，艦艇出港可於90分鐘至2小時左右趕抵所望水域，能有效捍衛漁權。用船單位高層已認可此型艦在執法的應用空間，符合海巡需求。

官員指出，此案由中信造船廠得標依約建造中，由於已簽有契約，若要改回單船體，涉及複雜行政程序，不但必須重新呈行政院核可，雙方還必須修約，海巡署恐因此面臨違約賠償的風險。官員舉例，廠商為建造此艦型，已預先備料，而單艦載台預算10億餘元，船上配備的兩具德國製主機價值就近5億元，若要修約，恐將影響得標船廠在主機上的選擇，因此翻案空間並不高。