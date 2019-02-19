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陸戰上士當播客評論軍中事務 上午被移送法辦

2019-02-19 10:32聯合報 記者洪哲政╱即時報導

楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在Youtube上開了一個名為「國軍...
楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在Youtube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，評論軍中事務。翻攝YouTube
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海軍陸戰隊一名楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，評論軍中事務。陸戰隊指揮部今天表示，楊士未經核備，於網路社群平臺發表或談論個人知悉的軍中事務等不實言論，違反「國軍軍風紀維護實施規定 」第17點第4款「挑撥離間 、匿名中傷或散布不實言論 、文字、圖片、電磁紀錄或言行不檢 ，有損軍譽情節重大者 」，陸戰隊指揮部已蒐集相關證據，並移送憲兵隊依法偵辦。

楊姓上士被控去年3月出手毆打昔日的輔導長，被高雄橋頭地院判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。這名上士自上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，除為自己喊冤並控訴部隊吃案外，也以網路上有關陸戰隊負面訊息進行解說。現役官兵當頻道主，相當罕見。

海軍陸戰隊指揮部今天表示，楊姓上士遭法院以「對上官為暴行 」判決有期徒刑3個月，該部已核定楊士「撤職」處分，並於今天(19)日零時生效 ，亦不得支領退伍金。

陸戰隊表示，楊士未經核備，於網路社群平臺發表或談論個人知悉的軍中事務等不實言論，違反「國軍軍風紀維護實施規定 」第17點第4款「挑撥離間 、匿名中傷或散布不實言論 、文字、圖片、電磁紀錄或言行不檢 ，有損軍譽情節重大者 」，陸戰隊指揮部已蒐集相關證據，並移送憲兵隊依法偵辦。

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