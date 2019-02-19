親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
政治
軍事
綜合

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

藍國防白皮書初版 國軍提升「聯合制壓作戰」效能

2019-02-19 10:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者...
國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。林郁方說，內容將作為國民黨2020總統候選人施政白皮書內容參考。記者洪哲政／攝影
分享

國民黨智庫國家政策研究基金會，首度就國民黨將在2020大選前提出的國防白皮書方向進行研討，智庫建議，國軍應提升「聯合制壓作戰」的效能。在馬政府時期，透過量產雄二E、完成萬劍彈的量產準備等，我方已成功建立聯合制壓作戰的能量，使共軍對我軍聯合制壓作戰的關注日增，甚至在軍改中採取若干對抗措施。但智庫認為，因為共軍對台威脅多樣化，諸如水雷、微型飛彈突擊艇甚至大量的飛彈等，僅能應付共軍的武力犯台，卻缺乏執行多樣化任務的能力。

智庫指出，國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。林郁方說，相關內容將作為國民黨2020總統候選人施政白皮書內容參考。

智庫同時表示，國軍除應維持一定程度的聯合制壓作戰能量外，也要持續開發新兵器與戰法，但國軍畢竟資源有限，且缺乏衛星系統的支援，所以選擇攻擊目標就格外重要，應集中攻擊最有價值的目標，不宜耗費過多資源去開發射程太長的武器。

智庫指出，國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。截至17日止，本組已諮詢、請教了近四十位人士，整理出初步意見。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。

智庫指出，中共軍方人士所撰寫的專書與期刊文章指出，現階段共軍要發動武力犯台，將遭遇下列主要難題：第一，幾乎不可能形成「戰略奇襲」；第二，跨海投送兵力與物資的能力不足；第三，臺灣本島地形與國軍防禦作戰體系所造成的困難有待克服；第四，難以「速戰速決」，無法在外力干預到達前成功佔領臺灣本島主要部分，或至少形成絕對有利的態勢。

智庫說，為克服前述難題，共軍刻正透過軍事改革達成下列目標：第一，縮短決策與行動的週期，壓縮國軍預警時間，形成「戰術奇襲」；第二，透過「軍民融合」與資訊化等手段，提升跨海投送兵力與物資的能力；第三，提升遂行「一體化聯合作戰」的能力，重點置於建立高效的C4ISRT系統與「防區外打擊」(Standoff Attack)能力；第四，調整部隊組織，採取高度合成化、模組化的兵力編組。

對於國軍因應措施，在抗擊共軍武力犯台部分，智庫建議，國軍應提升預警能力。任何大規模軍事行動進行前都會有徵候，而且會比以往所知的多，要完全隱藏十分困難。考量軍改後共軍決策與行動週期縮短，我方必須至少爭取7到10天的預警時間；手段除增加情報蒐集預算以強化自身情蒐及預警能力外，還要提升與重要國家的情報交流。

智庫說，國軍須提升遂行「聯合制壓」作戰的效能。在馬政府執政時期，透過量產雄二E、完成「萬劍彈」的量產準備等，我方已成功建立遂行「聯合制壓」作戰的能量，使共軍對我軍「聯合制壓作戰」的關注日增，甚至在軍改中採取若干對抗措施。因此，國軍除應維持一定程度的「聯合制壓作戰」能量，也要持續開發新的兵器與戰法。但國軍畢竟資源有限，且缺乏衛星系統的支援，故精確選擇攻擊目標就格外重要，應集中攻擊最有價值的目標，不宜耗費過多資源去開發射程太長的武器。

智庫表示，國軍還必須具備能遂行多樣化任務的能力，扮演好「政策工具」的角色，協助中央政府應付共軍其他形式的威脅。日後共軍對中華民國所構成的威脅，在絕大多數的時間內，會是「武力犯台」以外的其他型態。因此，國軍的建軍指導不宜過分忽略「基本戰力」的維持。因為諸如水雷、微型飛彈突擊艇甚至大量的飛彈等，僅能應付共軍的武力犯台，卻缺乏執行多樣化任務的能力。

智庫認為，國軍應檢討共軍「第一擊」的涵義，傳統「第一擊」在判定方面相對容易，但隨著共軍戰略支援部隊成軍，未來共軍武力犯台時，極可能在有形的武器裝備投入前，先運用大規模網路資電「軟殺」手段發動攻擊，削弱我軍C4ISR系統的效能、癱瘓我行政系統，甚至先行擾亂台灣的社會與經濟秩序。因此，若不檢討釐清共軍「第一擊」的涵義，將對後續防衛作戰造成不利影響。

智庫表示，共軍若要武力犯台，必然會有大規模部隊動員、集結、轉場、人員物資前運與進駐戰術陣地等作為。因此，在共軍未有前述行動時，我方所遭遇的網路攻擊，即可認定為「司法」或「國土安全」問題，而非共軍武力犯台的「第一擊」。但仍有下列問題需進一步討論：技術上是否可清楚判定攻擊來源為共軍，特別是網路作戰；若將網路資電「軟殺」武器所發動的攻擊，明確納入共軍對我進行「第一擊」的範疇，則我軍可以有那些因應作為?是只能運用網路資電戰「軟殺」武器進行反擊?還是可以直接投入諸如飛彈等有形兵器遂行反擊。

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

陸戰上士當播客評論軍中事務 上午被移送法辦

2019-02-19 10:32

柯文哲爆募兵制聽美國指示 嚴德發：那是他個人意見

2019-02-19 10:16

藍國防白皮書初版 建議微罪輕罪回歸軍法體系處理

2019-02-19 10:06

藍國防白皮書 建議建立兩岸危機避免通報機制

2019-02-19 10:01

新任海巡署長陳國恩成立CGA署長室粉團 首要任務防豬瘟

2019-02-19 09:27

拋募兵制質疑 柯P自爆這是美國老大哥的意見

2019-02-19 00:29

大陸鐵殼船兇悍 海巡署要建200噸鐵殼巡防艇反制

2019-02-18 22:38

部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長

2019-02-18 21:45

台灣燈會在屏東 IDF戰機「巨鮪來富」上空衝場

2019-02-18 21:38

【重磅快評】操練酒駕兵 營長該記功還是記過？

2019-02-18 15:36

李登輝「啞巴彈」害他被關20年 楊銘中無法恢復軍職

2019-02-18 12:38

海陸上士當播客頻道主 陸戰隊揚言「依法適懲」

2019-02-18 11:09

軍情局：從優、從寛照撫失事返台情報員楊銘中

2019-02-18 07:55

陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37

役男護照效期放寬 最長10年

2019-02-18 00:18

役男屆期未返國 前年255人移送飆新高

2019-02-18 00:16

創12年新高！役男妨害兵役2017年人數最多

2019-02-17 23:21

獨／役男護照效期放寬最長10年 百萬人受惠

2019-02-17 23:19

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

營長操練酒駕兵被記過函送 立委凍預算挺管教

2019-02-17 13:35

美授權高階軍官與台交流 1年等嘸人

2019-02-17 13:29

眷改滯銷戶維護成本超支 國防部將檢討

2019-02-17 13:18

眷村改建滯銷逾千戶 「形同虧了73億」

2019-02-17 13:17

呂孫綾爭取 國防部加開台北港國防知性之旅活動

2019-02-17 11:46

朝野挺「軍紀操」磨練犯錯兵 鐵血陸戰營長翻身

2019-02-17 10:57

國軍將軍人數多 朝野立委提案要求國防部提縮減計畫

2019-02-17 08:13

憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13

立委要求「新型救難艦」須納入深海潛艦救援能量

2019-02-17 08:13

海軍潛艦耐航訓練已取消數年 綠委要求國防部改善

2019-02-17 08:11

憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

美國防授權法賦予美高階軍官來台交流 至今一個也沒有

2019-02-17 05:00

引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08

柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

2019-02-16 22:04

澳洲前防長主張澳協防台灣 外交部：民主已獲國際肯定

2019-02-16 20:38
看更多

熱門文章

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

2019-02-18 12:50

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

柯文哲爆粗口是否道歉 許淑華落淚：市民眼睛是雪亮的

2019-02-18 11:22

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

直播被黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

2019-02-19 09:04

網提罷免韓國瑜？ 潘恆旭：高雄人會捨不得

2019-02-18 15:17

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

韓國瑜「鬼混說」 呂秀蓮：再半年他可能原形畢露

2019-02-18 12:54

韓國瑜講你儂我儂 顏擇雅：九二共識不夠 還要舔鞋

2019-02-18 11:21

立委補選台南選情五五波 綠營郭國文強打組織戰

2019-02-18 13:01

前瞻計畫要重寫？ 蘇貞昌要韓國瑜道歉：酒喝多了

2019-02-19 09:29

回應韓國瑜 總統府：酒後直播不是好點子

2019-02-18 14:49

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45

律師反串暗酸韓國瑜 網友笑：小心韓粉來襲

2019-02-19 08:19

韓國瑜夜宿彌陀漁村：盡情發言 越辛辣越好

2019-02-18 22:10

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019-02-18 17:59

駁負面形象 吳敦義：我這一生從來不白賊

2019-02-18 21:40

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

直播前瞻卡關 韓國瑜嗆政院

2019-02-19 00:05

李登輝「啞巴彈」害他被關20年 楊銘中無法恢復軍職

2019-02-18 12:38

勉勵韓國瑜要撐住 柯P為韓打氣：加油！

2019-02-19 00:30

影／林鶴明：韓市長酒後直播不是好點子

2019-02-18 15:14

冤有頭債有主 核四封存這筆政治爛帳 該算誰的？

2019-02-19 08:00

請韓市長放心 陳其邁：前瞻計畫補助跟計畫都不變

2019-02-18 11:23

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46

韓國瑜自喻朱元璋又引來選總統聯想 韓冰：都是禿頭

2019-02-18 12:11

避重蹈吳音寧覆轍 常董籲政治黑手退出北農

2019-02-18 12:42

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

陳其邁看韓國瑜臉書直播 抱怨去酒館沒相揪

2019-02-18 12:47

柯文哲爆粗口飆議員 王世堅：韓國瑜修為好過他

2019-02-18 14:56

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

國稅局查夜市稅 韓國瑜：增加人民反感

2019-02-18 21:01

經長：核電不是不用 是沒辦法用

2019-02-18 14:15

影／初選機制「腦袋有問題」？吳敦義怒：我閣揆當假的？

2019-02-18 18:14

孫大千：黨員投票民調各5成？ 又不是買菜討價還價

2019-02-19 08:18

民進黨擬修法延長高官赴陸管制 呂秀蓮：絕對是惡法

2019-02-18 12:16

台南鐵桿區補選／韓流、偽綠、正綠 攪亂戰局

2019-02-18 14:35

部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長

2019-02-18 21:45

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

【重磅快評】操練酒駕兵 營長該記功還是記過？

2019-02-18 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top