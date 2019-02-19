藍國防白皮書初版 國軍提升「聯合制壓作戰」效能

2019-02-19 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。林郁方說，內容將作為國民黨2020總統候選人施政白皮書內容參考。記者洪哲政／攝影 分享 facebook

國民黨智庫國家政策研究基金會，首度就國民黨將在2020大選前提出的國防白皮書方向進行研討，智庫建議，國軍應提升「聯合制壓作戰」的效能。在馬政府時期，透過量產雄二E、完成萬劍彈的量產準備等，我方已成功建立聯合制壓作戰的能量，使共軍對我軍聯合制壓作戰的關注日增，甚至在軍改中採取若干對抗措施。但智庫認為，因為共軍對台威脅多樣化，諸如水雷、微型飛彈突擊艇甚至大量的飛彈等，僅能應付共軍的武力犯台，卻缺乏執行多樣化任務的能力。

智庫指出，國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。林郁方說，相關內容將作為國民黨2020總統候選人施政白皮書內容參考。

智庫同時表示，國軍除應維持一定程度的聯合制壓作戰能量外，也要持續開發新兵器與戰法，但國軍畢竟資源有限，且缺乏衛星系統的支援，所以選擇攻擊目標就格外重要，應集中攻擊最有價值的目標，不宜耗費過多資源去開發射程太長的武器。

智庫指出，國家政策研究基金會外交及國防組自去年年底起，預備以7至8個月的時間，透過國內學者專家、退役將領與其他專業人士座談，對中華民國所遭受的中共軍力威脅與我方因應措施，進行通盤檢討。截至17日止，本組已諮詢、請教了近四十位人士，整理出初步意見。上午在召集人林郁方與前國安局長蔡得勝主持座談。

智庫指出，中共軍方人士所撰寫的專書與期刊文章指出，現階段共軍要發動武力犯台，將遭遇下列主要難題：第一，幾乎不可能形成「戰略奇襲」；第二，跨海投送兵力與物資的能力不足；第三，臺灣本島地形與國軍防禦作戰體系所造成的困難有待克服；第四，難以「速戰速決」，無法在外力干預到達前成功佔領臺灣本島主要部分，或至少形成絕對有利的態勢。

智庫說，為克服前述難題，共軍刻正透過軍事改革達成下列目標：第一，縮短決策與行動的週期，壓縮國軍預警時間，形成「戰術奇襲」；第二，透過「軍民融合」與資訊化等手段，提升跨海投送兵力與物資的能力；第三，提升遂行「一體化聯合作戰」的能力，重點置於建立高效的C4ISRT系統與「防區外打擊」(Standoff Attack)能力；第四，調整部隊組織，採取高度合成化、模組化的兵力編組。

對於國軍因應措施，在抗擊共軍武力犯台部分，智庫建議，國軍應提升預警能力。任何大規模軍事行動進行前都會有徵候，而且會比以往所知的多，要完全隱藏十分困難。考量軍改後共軍決策與行動週期縮短，我方必須至少爭取7到10天的預警時間；手段除增加情報蒐集預算以強化自身情蒐及預警能力外，還要提升與重要國家的情報交流。

智庫說，國軍須提升遂行「聯合制壓」作戰的效能。在馬政府執政時期，透過量產雄二E、完成「萬劍彈」的量產準備等，我方已成功建立遂行「聯合制壓」作戰的能量，使共軍對我軍「聯合制壓作戰」的關注日增，甚至在軍改中採取若干對抗措施。因此，國軍除應維持一定程度的「聯合制壓作戰」能量，也要持續開發新的兵器與戰法。但國軍畢竟資源有限，且缺乏衛星系統的支援，故精確選擇攻擊目標就格外重要，應集中攻擊最有價值的目標，不宜耗費過多資源去開發射程太長的武器。

智庫表示，國軍還必須具備能遂行多樣化任務的能力，扮演好「政策工具」的角色，協助中央政府應付共軍其他形式的威脅。日後共軍對中華民國所構成的威脅，在絕大多數的時間內，會是「武力犯台」以外的其他型態。因此，國軍的建軍指導不宜過分忽略「基本戰力」的維持。因為諸如水雷、微型飛彈突擊艇甚至大量的飛彈等，僅能應付共軍的武力犯台，卻缺乏執行多樣化任務的能力。

智庫認為，國軍應檢討共軍「第一擊」的涵義，傳統「第一擊」在判定方面相對容易，但隨著共軍戰略支援部隊成軍，未來共軍武力犯台時，極可能在有形的武器裝備投入前，先運用大規模網路資電「軟殺」手段發動攻擊，削弱我軍C4ISR系統的效能、癱瘓我行政系統，甚至先行擾亂台灣的社會與經濟秩序。因此，若不檢討釐清共軍「第一擊」的涵義，將對後續防衛作戰造成不利影響。

智庫表示，共軍若要武力犯台，必然會有大規模部隊動員、集結、轉場、人員物資前運與進駐戰術陣地等作為。因此，在共軍未有前述行動時，我方所遭遇的網路攻擊，即可認定為「司法」或「國土安全」問題，而非共軍武力犯台的「第一擊」。但仍有下列問題需進一步討論：技術上是否可清楚判定攻擊來源為共軍，特別是網路作戰；若將網路資電「軟殺」武器所發動的攻擊，明確納入共軍對我進行「第一擊」的範疇，則我軍可以有那些因應作為?是只能運用網路資電戰「軟殺」武器進行反擊?還是可以直接投入諸如飛彈等有形兵器遂行反擊。