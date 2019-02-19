拋募兵制質疑 柯P自爆這是美國老大哥的意見

2019-02-19 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前拋出對募兵制的質疑，認為「喊台獨卻取消徵兵制」，這是在幹什麼？柯文哲的質疑也引發外界討論，國防部則是反駁，世界先進國家多實施募兵制。

柯文哲今晚接受東森政論節目《關鍵時刻》專訪時卻自爆，指自己對台灣國防哪會有什麼了解，「這是美國的意見」，什麼募兵制的問題，「這是美國老大哥的意見」。

柯文哲表示，美國國防部2013年的報告就質疑台灣用募兵制，人事會佔太多，擠壓到採購軍購的錢；2017年美國國防部，主管亞太事務代理部長海大衛在媒體專訪時也曾說過，人力資源要在志願役和服義務役之間達到平衡。美國在台協會前主席莫健也直接關切，台灣採行全募兵制增加了人事費用，占掉已經所剩不多的國防預算。

柯文哲說，他是台北市長，不懂這一些，但這是太多美國人和他講的。

柯文哲表示，坦白講，以前美國對台灣不是很注意，但這次選舉真的把他們嚇到了，所以選完以後，一堆人都來找他，美國系統一大堆來找他，大家會聊天，講到他們關心的東西。