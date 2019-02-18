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大陸鐵殼船兇悍 海巡署要建200噸鐵殼巡防艇反制

2019-02-18 22:38聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡署艦隊分署長謝慶欽今天表示，因應越界大陸漁船經常出現拒檢及衝撞巡防艇情事，艦隊分署將儘速建造200噸級巡防艇，不僅增加噸位、加大船體、增加耐浪強度，並將鋁合金船殼改為鋼鐵材質，舷側也將採用全罩式強化碰墊，提升登檢扣留陸船效能。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成、漁民代表、海巡之友總會監事主席陳韋翰及總會代表一行20餘人，今天前往淡水艦隊分署，致贈「捍衛海疆，西北平波」匾額，肯定海巡署艦隊分署於台灣西北海域的護漁成效。

艦隊分署表示，台灣西北海域為蟳蟹重要產地，每年9月至翌年2月蟳蟹季為北海岸漁民極為重要的收入來源，因該海域鄰近海峽中線，除本國漁船前往捕蟹外，大陸漁船亦至該海域拖網捕撈。

艦隊分署進一步表示，為確保國籍漁船作業權益，每年蟳蟹季艦隊分署皆規畫西北海域護漁專案，自去(107)年9月迄今，依「先期部署、預置兵力、彈性運用」的原則，克服東北季風期間西北海域惡劣海象天候，全天候採雙艦執勤方式，打破建制調派2艘大型艦船分別部署於西北海域南、北方，防杜陸船越界濫捕，避免漁業資源枯竭。

吳兩成表示，每年的萬里蟹產值約達23億，今年更增加約一成多的產量，可以說是萬里蟹的豐收年，漁民朋友們更流傳著「沒有海巡，就沒有萬里蟹」的口號，因此特別贈匾感謝海巡強力護漁，維護漁民的作業權益與安全。

謝慶欽表示，越界大陸漁船經常出現拒檢及衝撞巡防艇情事，自107年9月至今年1月底為止，艦隊分署在西北海域計驅離447艘越界陸船；另為展現政府強力執法決心，艦隊分署全力推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，將儘速建造200噸級巡防艇，不僅增加噸位、加大船體、增加耐浪強度，並將鋁合金船殼改為鋼鐵材質，舷側也將採用全罩式強化碰墊，提升登檢扣留陸船效能，另運用留置調查、提高罰鍰及切割破壞漁具等手段，嚇阻陸船越界情事，有效捍衛主權，確保我國漁權。

中華漁協理事長吳兩成一行今天前往淡水艦隊分署，代表漁民致贈匾額，表達對海巡護衛西...
中華漁協理事長吳兩成一行今天前往淡水艦隊分署，代表漁民致贈匾額，表達對海巡護衛西北海疆的敬意。圖╱海巡署提供
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