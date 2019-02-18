部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長
國安局副局長陳國恩將接任海洋委員會副主委兼海岸巡防署署長，布達交接儀式原預定星期三（20日）舉行，但海岸巡防署今天表示，因任務衝突，布達時程提前1天，改為明日（19日）上午舉行，陳國恩提前接任署長職。
海巡署今天發出通知，指該署新任署長布達典禮，將在明日上午8時在海巡署鎮海樓6樓中正堂舉行，由海洋委員會主委李仲威主持。但通知內容仍未明示由陳國恩接任署長。
對於布達時程提前的原因，海巡署僅簡單表示，因任務衝突，布達的時程上稍作調整。
陳國恩今天接受媒體訪問時證實，今天中午已接到相關人事派令，證實將接任海巡署長一職，他將在李仲威任內所奠定的良好基礎上，持續精進、創新，面對現今各界所注重的非洲豬瘟議題，他認為是重中之重，將全面戮力防堵。
前警政署長、現年63歲的陳國恩是中央警察大學正科44期畢業、中央警察大學警政研究所碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士。曾任高雄市警察局鹽埕分局長、台北市警察局松山分局長、萬華分局長、中山分局長，以及嘉義市警察局長、警政署公共關係室主任、台中縣警察局長、警政署警政委員、主任秘書、新北市警察局長等職務，資歷豐富完整。
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