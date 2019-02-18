台灣燈會在屏東 IDF戰機「巨鮪來富」上空衝場

2019-02-18 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



2019台灣燈會在屏東，空軍位於台南的一聯隊今天下午出動5架IDF戰機升空，以大雁隊型通過位於東港大鵬灣的主燈「巨鮪來富」上空。明天（19日）下午17時零3分，戰機將再度於同一地點凌空。

空軍第一聯隊今日執行2019台灣燈會衝場預演，IDF戰機於台南機場編隊起飛，通過在東港大鵬灣主燈上空。國防部軍聞社與青年日報分別在台南與東港部署人力，捕捉戰機升空與凌空的瞬間。