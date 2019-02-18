【重磅快評】操練酒駕兵，營長該記功還是記過？

2019-02-18 15:36 聯合報 主筆室╱即時報導



海軍陸戰隊一名志願役一兵酒駕遭查獲，回營後被營長下達「軍紀操」，遭檢舉後軍方將相關人等移送法辦並記過調職，立法院卻認為管教有理以凍結國防部預算力挺；陸戰隊則為三人重新召開協調會，將原記過處分改申誡；但不少民眾卻認為，三人應該記功而非記申誡。

「國家有綱常，軍隊有軍紀，軍紀是軍隊的命脈…」，當過兵的大概都會學唱這首歌。軍紀為部隊的確有其重要性，但長年以來，軍方如同另類封閉社會，除了白紙黑字的軍紀，多少也仰賴另一套維繫軍紀的潛規則，直至洪仲丘案掀開了整塊「國防布」。

洪仲丘案雖促進了軍中人權，卻也大幅縮減了軍方可以處罰違法犯紀官士兵的方法與手段，不僅軍法審判移交司法，軍方幹部也不願再送違紀官兵到禁閉室，如今僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束手段。

更且，凡事「太過」的結果就是，既然為維護軍紀可能動輒得咎、甚至惹禍上身，當然眼不見為淨、明哲保身為上，也導致國軍官不像官、兵不像兵，官不敢管兵，更常聞兵犯官事例，幾年下來，不僅國軍體能戰力大幅下滑，軍紀更不知是何物。

回頭來看這起酒駕兵被罰做「軍紀操」案。根據報導，海軍陸戰隊99旅反裝甲連林姓一兵在營外喝酒酒駕返營途中遭攔查獲。兩天後鄭姓營長為林兵特別設計出上午9時至12時的單獨「軍紀操」，操練結束後，林兵還被要求沿著柏油路「爬進」餐廳，全副武裝頂著鋼盔吃飯。

換言之，就算以洪案之後的寬鬆標準檢視，對違紀的林兵施以一定程度的軍紀操並不為過，何況海軍陸戰隊本就較其他部隊更著重體能戰技訓練。比較有爭議的是，要求林兵「爬進」餐廳，全副武裝頂著鋼盔吃飯，究竟是否為維繫軍紀可採行的手段？

反對者認為，相關處罰羞辱了士兵、打擊其心理，並可能損害士兵個人名譽；卻也有不少人認為酒駕違紀者是自招此罰、自取其辱，又如何奢談名譽？如此才能更有效警愓當事人，並達到軍紀宣導的目的。或均有其理，但根據軍方說法，既然全案已經檢方不起訴處分，誠不知改記申誡又是為何？

若非社會輿情已警戒到洪案的「太過」已嚴重影響軍方戰力，這起案例中的營長等三人又怎可能重罰改輕罰？但追根究柢，浮動的標準讓官士兵無所適從，才是肇致軍紀不張的元凶。