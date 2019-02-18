李登輝「啞巴彈」害他被關20年 楊銘中無法恢復軍職

2019-02-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍事情報局「少康專案」聯絡人楊銘中在大陸被關押20年後獲釋歸來，傳他希望恢復軍職。但軍情局說，楊某在民國73年就曾因案判刑禁役，軍情局是在民國84年以「聘任三等」加以「運用」，從法律規定與運用事實，楊銘中均無法恢復軍職身分。

軍情局「少康專案」，是由該局吸收中共解放軍少將劉連昆，劉在1996年台海導彈危機期間，提供機敏情報，讓國軍掌握導彈操演動態。但時任總統的李登輝披露中共發射的是「啞巴彈」後，情報網遭中共全面瓦解，劉連昆被判處死刑，軍情局供奉有牌位。楊銘中當時負責劉連昆的「交通」、即接應或聯絡人，也一度被判死刑，最後改判20年，是此案被中共關押最久的人。

軍情局表示，楊先生服刑近20年期間，軍情局依照「國家情報工作法」及相關規定照撫家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節發給慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費。

軍情局說，楊先生服刑期間，政府充分支援經費，以改善獄中生活及爭取減刑，並獲致減刑5年4個月成效，方能提早獲釋返台。