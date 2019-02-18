親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠續命？
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

海陸上士當播客頻道主 陸戰隊揚言「依法適懲」

2019-02-18 11:09聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍陸戰隊一名楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，評論軍中事務。陸戰隊指揮部今天表示，要對他「依法適懲」。

楊姓上士被控去年3月出手毆打昔日的輔導長，被高雄橋頭地院依犯強暴上官罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。這名上士自上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，除為自己喊冤並控訴部隊吃案外，也以網路上有關陸戰隊負面訊息進行解說。現役官兵當頻道主，相當罕見。

海軍陸戰隊指揮部今（18）日表示，該屬登陸戰車大隊楊姓上士於社群媒體平臺（YouTube)上傳發表不實言論，是因去(107 )年3月19日擔任眷村巡管人員期間，出拳毆打業管郭姓上尉，此舉乃個人不當行為，並遭單位移送法辦，案經高雄橋頭地方法院審理，於今(108)年1月31日認定楊士所為構成「對上官為暴行」，判決有期徒刑3個月，如易科罰金以新臺幣1000元折算一日。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，此案秉依法行政原則移送法辦，並再次強調楊士所述挾怨報復，經調查並非事實，該部尊重司法判決；另業於2月13日召開人事評議會，將楊士予以「撤職」處分，後續將針對楊士未經核備，於網路社群平臺發表或談論個人知悉之軍中事務依「陸海空軍懲罰法」、「國軍資通安全獎懲規定」及「國軍人員違犯保密規定行政懲處基準表」依法適懲。

名楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在Youtube上開了一個名為「國...
名楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在Youtube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，評論軍中事務。陸戰隊指揮部今天表示，要對他「依法適懲」。翻攝YouTube
分享

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

軍情局：從優、從寛照撫失事返台情報員楊銘中

2019-02-18 07:55

陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37

役男護照效期放寬 最長10年

2019-02-18 00:18

役男屆期未返國 前年255人移送飆新高

2019-02-18 00:16

創12年新高！役男妨害兵役2017年人數最多

2019-02-17 23:21

獨／役男護照效期放寬最長10年 百萬人受惠

2019-02-17 23:19

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

營長操練酒駕兵被記過函送 立委凍預算挺管教

2019-02-17 13:35

美授權高階軍官與台交流 1年等嘸人

2019-02-17 13:29

眷改滯銷戶維護成本超支 國防部將檢討

2019-02-17 13:18

眷村改建滯銷逾千戶 「形同虧了73億」

2019-02-17 13:17

呂孫綾爭取 國防部加開台北港國防知性之旅活動

2019-02-17 11:46

朝野挺「軍紀操」磨練犯錯兵 鐵血陸戰營長翻身

2019-02-17 10:57

國軍將軍人數多 朝野立委提案要求國防部提縮減計畫

2019-02-17 08:13

憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13

立委要求「新型救難艦」須納入深海潛艦救援能量

2019-02-17 08:13

海軍潛艦耐航訓練已取消數年 綠委要求國防部改善

2019-02-17 08:11

憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

美國防授權法賦予美高階軍官來台交流 至今一個也沒有

2019-02-17 05:00

引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08

柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

2019-02-16 22:04

澳洲前防長主張澳協防台灣 外交部：民主已獲國際肯定

2019-02-16 20:38

Google地圖搜尋熱 中共遼寧號航艦難逃3D還原

2019-02-16 17:18

Google地圖太立體 愛國者飛彈陣地被看光

2019-02-16 00:04

飛彈陣地疑遭曝光 官員：衛星照可能是舊的

2019-02-15 17:33

Google地圖3D功能 飛彈系統充電地線都有顯示

2019-02-15 11:56
看更多

熱門文章

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

2019-02-17 15:49

霸凌小學生 盧秀燕怒極連說4次「辦的是什麼教育」

2019-02-17 13:41

經部修法擬不訂落日 農地工廠取消大限？

2019-02-18 01:01

自爆申請前瞻被要求重寫 韓國瑜質問中央：什麼意思？

2019-02-17 23:35

韓國瑜真的生氣了！3件事踩紅線 笑彌勒變怒閻王

2019-02-18 10:00

影╱立委戰火陳筱諭轟新潮流 勸「龍介叔」別誤台灣前程

2019-02-17 17:39

快問快答洩底！這位綠營高官最愛《共產黨宣言》

2019-02-18 08:00

蔡英文2年半施政受質疑 蘇嘉全：不是不好是做太好

2019-02-17 14:58

民進黨九合一慘敗後 農業縣市檢討沒？農民仍罵聲一片

2019-02-17 12:46

陳明通約不到盧秀燕談兩岸 盧：我不選總統不用急

2019-02-17 17:22

韓國瑜今到台南幫謝龍介站台！現場湧入萬名鄉親

2019-02-17 14:52

影／韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動

2019-02-17 18:18

嗆「該耍特權」… 桃市府秘書失言請辭

2019-02-18 00:03

大限前先蓋先贏？農地違章工廠爆搶建潮

2019-02-18 01:00

影／立委補選韓流又燒 綠催中央多派「大人」來

2019-02-17 13:16

韓國瑜今住漁村 直播預告下次住「運將」家

2019-02-18 00:12

粗口後再炮新潮流 柯P罵：國家的禍害

2019-02-18 09:26

謝龍介韓國瑜當起型男大主廚 挽袖料理虱目魚

2019-02-17 15:11

對民進黨議員爆粗口惹議 柯P：其實私底下講得更難聽

2019-02-18 09:14

陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37

民進黨九合一慘敗延燒2020？農業縣市選情艱困

2019-02-17 12:43

2詐騙台嫌遞解中國 外交部：強烈遺憾

2019-02-17 21:57

物流取消假日服務衝擊農業 林佳龍：4業者維持假日配送

2019-02-17 18:28

宣傳高雄觀光 韓國瑜爆：過兩天還有超級巨星來

2019-02-17 13:26

疑不滿上尉領導 上士打頭踹尾被判刑

2019-02-17 13:56

陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10

議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36

交大、國防大合開學程 畢業任軍官月薪近5萬

2019-02-17 13:37

區公所性騷擾課長被調職 韓國瑜：不是這樣就沒事

2019-02-17 13:16

公園處長要向許淑華致歉 柯P：可憐，官員當到沒尊嚴

2019-02-18 09:19

台南立委補選激戰 韓流尬暖流

2019-02-18 00:06

候選人兼黨主席每月要募三千萬 王金平：這想法有創意

2019-02-17 15:12

藍營「天王」參選為何被看衰 學者點出形象問題

2019-02-18 09:26

市長之怒！小學生遭霸凌不見檢討 盧秀燕退學校報告

2019-02-18 10:09

影╱5市議員組帥哥美女麻豆助選 郭國文：暖流對抗韓流

2019-02-17 11:58

影╱市長你累了嗎？南北奔波輔選 韓國瑜鼻音重

2019-02-17 21:53

孫大千八問：黨員意志凌駕全民 是不是腦袋有問題？

2019-02-18 08:16

搶農民票…藍拚貨出得去 綠憂選情艱困

2019-02-18 00:41

回應選總統「to be or not to be」韓國瑜：開玩笑的

2019-02-17 11:58

觀察站／韓柯網路走上馬路 綠還在酸…

2019-02-18 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top