海陸上士當播客頻道主 陸戰隊揚言「依法適懲」

2019-02-18 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍陸戰隊一名楊姓上士上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，評論軍中事務。陸戰隊指揮部今天表示，要對他「依法適懲」。

楊姓上士被控去年3月出手毆打昔日的輔導長，被高雄橋頭地院依犯強暴上官罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。這名上士自上個月底開始當起類似「播客」的角色，在YouTube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，除為自己喊冤並控訴部隊吃案外，也以網路上有關陸戰隊負面訊息進行解說。現役官兵當頻道主，相當罕見。

海軍陸戰隊指揮部今（18）日表示，該屬登陸戰車大隊楊姓上士於社群媒體平臺（YouTube)上傳發表不實言論，是因去(107 )年3月19日擔任眷村巡管人員期間，出拳毆打業管郭姓上尉，此舉乃個人不當行為，並遭單位移送法辦，案經高雄橋頭地方法院審理，於今(108)年1月31日認定楊士所為構成「對上官為暴行」，判決有期徒刑3個月，如易科罰金以新臺幣1000元折算一日。