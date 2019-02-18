陸戰上士當「播客」 開影音頻道喊冤兼談軍中事

2019-02-18 04:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍陸戰隊一名楊姓上士被控去年3月出手毆打昔日的輔導長，被高雄橋頭地院依犯強暴上官罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。這名上士自上個月底開始當起類似「播客」的角色，在Youtube上開了一個名為「國軍好棒棒」的頻道，除為自己喊冤並控訴部隊吃案外，也以網路上有關陸戰隊負面訊息進行解說。現役官兵當頻道主，相當罕見，陸戰隊則說一切按規定處理，但沒有規定說官兵不能上網開頻道談部隊事。

這名楊姓上士目前服役於海軍陸戰隊登陸戰車大隊某中隊，根據法院判決資料，他被控去年3月遇到來巡察的郭姓上尉，因先前細故心有不滿，涉嫌出拳毆打郭後腦勺、腳踹尾椎等，導致頭部外傷及背部鈍挫傷。2015年也曾對部隊其他長官涉嫌恐嚇，高雄地檢署處緩起訴確定。

楊姓上士否認曾出手打人，但不為法院採信。而他透過自己開立的頻道，也堅稱自己被冤枉，同時說明此案所涉多年前的一件申訴案，大意是他外散宿未准假，造成他在部隊沒用餐，申訴卻未獲受理。頻道有多集談及此事。（https://www.youtube.com/channel/UCgJyjgBbXkKJ8p_M_IQfDDg?fbclid=IwAR35TE6iio-8gGw93XTC4eezWuaDsiikv708fEpUba3cJvLLgOqYELfV2lg）

這名上士穿著虎斑迷彩軍服，對鏡頭自承是職業軍人，亮了軍人身分證。他的開台宣言說：他開的頻道叫作「國軍好棒棒」，目的是研究法規，曾於1月11日被「好高高層」查水表，有認知可能天外飛來處分。他強調，「一直以來我熱愛我的單位，熱愛我的國家」，但6年前他經歷過一段黑暗時期，持續到現在沒停過，當時的隊長、輔導長與士官長，不知是意外還是串通好，他感受到滿滿惡意被陷害，將三條大罪壓在他頭上，要他認罪。