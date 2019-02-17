獨／役男護照效期放寬最長10年 百萬人受惠

2019-02-17 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



役男辦理護照效期原本只有三年，在二〇一四年放寬為五年後，外交部近日預告修法，擬再放寬國內接近役齡男子及役男護照效期，不再限縮，並配合取消護照加蓋兵役管制章戳。未來相關辦法修正通過後，役男護照效期將與一般國人一致，最長可達十年。若包括接近役齡十六至十八歲男子、十九至卅六歲役男、現役軍人以及替代役，估計約一百萬人可因此受惠。

現行一般國人的護照效期是十年，費用一千三百元，役男護照效期僅五年，費用九百元。不少役男反映，若要出國旅遊或赴外校教學交流，花費的金錢與成本相對較高，希望能比照一般民眾的護照效期。

內政部指出，實務上許多接近役齡男子及役男反映，現行以對其申請護照效期限縮，作為兵役管制的方式，甚不合理，盼予放寬。外交部日前預告修正「護照申請及核發辦法」部分條文修正草案及「尚未履行兵役義務男子申辦護照及僑居身分加簽限制辦法」修正草案 。

在國內的接近役齡男子及役男申請護照，要先備妥護照申請書、護照用照片兩張及身分證正、影本各一份，護照申請書要先送內政部或國防部派駐外交部領務局或外交部各辦事處人員審查後辦理；其護照註記頁還須加蓋相關戳記。

未來相關辦法修正後，國防部及內政部將不再派員進駐外交部領事事務局及外交部各辦事處，進行役男的兵役審查。不過，對於已出境未服兵役、十八至卅六歲尚未履行或未免除兵役義務的役男，內政部及國防部基於役政管理需要，仍要求須予限制護照效期。