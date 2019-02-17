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陳國恩接任海巡署長 周三舉行布達交接儀式

2019-02-17 14:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

新任海洋委員會主委李仲威已到任，國安局副局長陳國恩將出任海委會副主委兼海巡署長，本周三將在海巡署舉行布達交接儀式。

海巡署將在2月20日於署部鎮海樓中正堂舉行新任署長布達典禮，由李仲威主持。陳國恩人事令最快明天(週一)發布。

海巡署將在2月20日於署部鎮海樓中正堂舉行新任署長布達典禮。陳國恩人事令最快將在...
海巡署將在2月20日於署部鎮海樓中正堂舉行新任署長布達典禮。陳國恩人事令最快將在週一就會發布。聯合報系資料照
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