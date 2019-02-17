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議員問敢主張恢復徵兵？柯文哲：不想回答新潮流的題目

2019-02-17 13:36聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲今早出席「2019陽明山花季」記者會。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今早出席「2019陽明山花季」記者會。記者張世杰／攝影
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北市柯文哲昨針對取消徵兵制的提出質疑，指目前建軍狀況「台灣撐得到2天嗎？」又說「掛台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」引發熱議；對於國防部稱已建構堅實國防戰力，柯文哲今受訪笑了幾聲回說「那他們就這樣認為吧」，對於被民進黨籍台北市議員梁文傑反問「想選總統的柯文哲敢主張恢復徵兵嗎？」一事，柯文哲聽聞後未正面答覆，說「不想回答這些新潮流的題目」。

柯文哲昨談到兩岸關係，他表示，國際政治上，要誠實面對問題，第一自己要夠強，實力最重要，第二是有多少實力做多少事情，現在最大問題就是不夠務實，兩岸戰爭的話「美國要求台灣至少要撐兩天」，但是台灣推募兵制兵夠嗎？「喊台獨卻取消徵兵制」，政治凌駕專業都是喊假的。

柯文哲今早出席「2019陽明山花季」記者會，會後被問到為何昨天提取消徵兵制？柯文哲表示，這個太專業，主要是聽到一些看法，台灣要走募兵制，國防思維要精兵制，就變成藍波兵團，若要比較常態用徵兵制，國防要有不同思維，但這實在太複雜，意思是在國防思維要有統一想法，另外純募兵制要到足夠數量，人事費相當高。

對於國防部昨回應，募兵制推動以來已建構堅實國防戰力，國軍有信心、能力確保國家安全與區域穩定和平；柯文哲笑了幾聲，並回說「那他們就這樣認為吧」。

媒體詢問，是對於國軍戰力還人力沒信心？柯文哲表示，其實他去以色列看完再講，但現代化戰爭，也不像以前想像的打法，不管網軍或什麼的，都是另外一個方面。

另外，民進黨籍台北市議員梁文傑昨於臉書反問「想選總統的柯文哲敢主張恢復徵兵嗎？」一事，柯文哲今聽聞後說，「這到時候會跟他（指梁文傑）講」，並補一句「不想回答這些新潮流的題目」。

柯文哲募兵制北市
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