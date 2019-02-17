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朝野挺「軍紀操」磨練犯錯兵 鐵血陸戰營長翻身

2019-02-17 10:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍陸戰隊一位志願役士兵被警方查獲酒駕，回營後被營長下達實施「軍紀操」，全付武裝...
海軍陸戰隊一位志願役士兵被警方查獲酒駕，回營後被營長下達實施「軍紀操」，全付武裝在烈陽下爬進餐廳用飯，下達並協助執行這項紅色規條的營長、連長與士官，全遭記過調職並移送法辦。圖為示意。圖／聯合報系資料照
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海軍陸戰隊一名志願役一兵酒駕遭查獲，回後被營長下達「軍紀操」，全付武裝在烈陽下爬進餐廳用飯，經同仁檢舉，下達並協助執行這項紅色規條的營長、連長與士官全遭移送法辦並記過調職。但立法院卻認為此舉「將使部隊基層對軍紀整治的唯一手段更加生怯」，因此凍結國防部預算，表達力挺執行管教的鐵血營長及幹部。陸戰隊證實近日已為三人重新召開協調會，將原記過處分改申誡，年度考績均維持甲等。

2013年陸軍542旅士官洪仲丘在269旅禁閉室烈日下操練因熱衰竭致死，引發社會公憤。國軍軍法體系被廢除，幹部對「體罰」更戒慎恐懼，而因長期沒有部隊再敢將犯錯士兵送訓「禁閉室」，因此也被廢除，在酷熱下操練犯錯士兵，更成為軍中禁忌。這是政界首度對國軍嚴格管教官兵表達支持的首例。

海軍陸戰隊99旅反裝甲連一兵林浩偉去年8月3日在營外喝完酒，8月4日騎摩托車返營途遭攔查裁定酒駕，由警方主動通知部隊。6日上午營長鄭立凡針對林兵特別設計出上午9時至12時的單獨課表，下令施以「軍紀操」，集合部隊於連集合場，由反甲連士官長王英裕指揮，要求林兵全副武裝從事起立、蹲下、匐匍前進、三行三進等戰鬥動作、行進間聞砲擊口令隨即臥倒等；操練結束後，部隊進餐廳用飯，林兵還被要求沿著柏油路「爬進」餐廳，全副武裝頂著鋼盔吃飯。

事發後，陸戰隊緊急將實施軍紀操的營長、連長及士官長，以違反陸海空軍懲罰法的懲罰種類，施予記過兩次及記過一次不等的處分，營長並調離現職；全案移憲兵隊，函送地方法院檢察署審理。

但針對此案，立法院審理108年國防預算案時，國民黨籍立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀等人提案認為，國防部於104年廢除軍法系統後，部隊基層人員經常反應軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束，而海軍陸戰隊為此案懲處相關營、連長一事，使部隊基層對軍紀整治的唯一手段更加生怯。

立委提案認為，國防部總督察長室主管軍風紀政策規劃相關業務，卻對基層整飭軍紀的執行毫無建議及建樹，使得高司單位要求基層軍官整飭軍風紀，而基層軍官卻無可行之辦法，基層因此瀰漫著一股針對軍風紀整飭的無力感，此為政策主管機關的作為不足。因此提案凍結國防部辦理軍風紀、內部稽核等相關監察業務1025萬2千元部分經費。朝野無異議通過此案，要求國防部說明。

海軍陸戰隊今日表示，鄭立凡等人案經地方檢察署上個月審理，包括下達實施「軍紀操」的曾姓營長與執行命的連長、士官長，皆不起訴處分。陸戰隊日前因此重新召開人評會，記過處分調整為申誡一次，3人年度考績仍維持甲等。而由於營長已完成兩年歷練，因此仍調職於指揮部任幕僚軍官。

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