立委要求「新型救難艦」須納入深海潛艦救援能量

2019-02-17 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國啟動潛艦國造，同時也要生產「新型救難艦」，有綠委要求，救難艦必須納入深海潛艦救援能量，立法院已凍結1000萬元造艦經費，要求海軍落實這項建議。聯合報系資料照 分享 facebook 我國啟動潛艦國造，同時也要生產「新型救難艦」，有綠委要求，救難艦必須納入深海潛艦救援能量，立法院已凍結1000萬元造艦經費，要求海軍落實這項建議。

立法院審理108年國防預算案時，民進黨立委蔡適應、呂孫綾、何欣純提案表示，國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「新型救難艦」預算編列1億911萬2000元，凍結1000萬元，待國防部就下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

提案指出，我國目前雖具備簡略的淺海救援能量，但完全不具有深海潛艦救援能量，包含大型作業井、DSRV 救難潛艇、DDS 深海潛水裝置、減壓艙室等等皆缺乏。我國潛艦國造政策具體化後，於韓國都建立起潛艦救援艦後，台灣救援需求若持續依靠美國、日本，於關鍵時刻恐有時效不及之處。

提案指出，因此針對國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「新型救難艦」的「業務費」-「軍事裝備及設施」預算編列1億519萬3000元中，凍結部分經費，待海軍將上述深海潛艦救援能量納入新型救難艦，國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。