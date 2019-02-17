憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



職司台北市中樞防護的憲兵指揮部，接收國產雲豹八輪甲車，據立委披露，憲兵因應衛戍區實際需求，於100至104年取得6輛甲車後，後續就未再編列其他預算，但到106年底，憲指部被要求擴編車隊，在沒有預算下，只好從陸軍部隊移編已服戰備用車輛，因此造成原裝備罅隙。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 職司台北市中樞防護的憲兵指揮部，接收國產雲豹八輪甲車，據立委披露，憲兵因應衛戍區實際需求，於100至104年取得6輛甲車後，後續就未再編列其他預算，但到106年底，憲指部被要求擴編車隊，在沒有預算下，只好從陸軍部隊移編已服戰備用車輛，因此造成原裝備罅隙。

國民黨立委江啟臣、馬文君、李彥秀、呂玉玲提案指出，國防部憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「裝步戰鬥車」預算編列10億7913萬元，但執行方式、採購數量未予說明。此案其實是以急需為由，分割預算採購料件補實陸軍缺裝，而憲兵108年度起臨時編列預算購買24輛，但相關計畫、預算管制失當。

提案指出，憲兵為衛戍區實際需求，原本於100至104年取得6輛車，但後續就沒再編列預算；106年底在沒有預算下，從陸軍部隊移編以服戰備用車輛，造成原裝備罅隙；軍備局亦因此以急需為由，分割預算採購料件補實陸軍缺裝，憲兵108年度起臨時編列預算購買24 輛，相關計畫、預算管制失當。

提案因此針對國防部憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「業務費」的「軍事裝備及設施」預算編列12 億5049萬6000元中，凍結部分經費；此外，憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「裝步戰鬥車」預算編列10億7913萬元，也凍結1億元，待國防部就下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。