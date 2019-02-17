親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓柯人氣紅不讓
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

柯自比雍正、韓國瑜像韋小寶？ 但這一點太不像

憲兵保護台北的雲豹甲車隊 從陸軍戰備車輛調來的

2019-02-17 08:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

職司台北市中樞防護的憲兵指揮部，接收國產雲豹八輪甲車，據立委披露，憲兵因應衛戍區...
職司台北市中樞防護的憲兵指揮部，接收國產雲豹八輪甲車，據立委披露，憲兵因應衛戍區實際需求，於100至104年取得6輛甲車後，後續就未再編列其他預算，但到106年底，憲指部被要求擴編車隊，在沒有預算下，只好從陸軍部隊移編已服戰備用車輛，因此造成原裝備罅隙。圖／聯合報系資料照
分享
職司台北市中樞防護的憲兵指揮部，接收國產雲豹八輪甲車，據立委披露，憲兵因應衛戍區實際需求，於100至104年取得6輛甲車後，後續就未再編列其他預算，但到106年底，憲指部被要求擴編車隊，在沒有預算下，只好從陸軍部隊移編已服戰備用車輛，因此造成原裝備罅隙。

國民黨立委江啟臣、馬文君、李彥秀、呂玉玲提案指出，國防部憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「裝步戰鬥車」預算編列10億7913萬元，但執行方式、採購數量未予說明。此案其實是以急需為由，分割預算採購料件補實陸軍缺裝，而憲兵108年度起臨時編列預算購買24輛，但相關計畫、預算管制失當。

提案指出，憲兵為衛戍區實際需求，原本於100至104年取得6輛車，但後續就沒再編列預算；106年底在沒有預算下，從陸軍部隊移編以服戰備用車輛，造成原裝備罅隙；軍備局亦因此以急需為由，分割預算採購料件補實陸軍缺裝，憲兵108年度起臨時編列預算購買24 輛，相關計畫、預算管制失當。

提案因此針對國防部憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「業務費」的「軍事裝備及設施」預算編列12 億5049萬6000元中，凍結部分經費；此外，憲兵指揮部第5目「一般裝備」項下「裝步戰鬥車」預算編列10億7913萬元，也凍結1億元，待國防部就下列各案向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

憲兵陸軍國防部
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

國軍將軍人數多 朝野立委提案要求國防部提縮減計畫

2019-02-17 08:13

海軍潛艦耐航訓練已取消數年 綠委要求國防部改善

2019-02-17 08:11

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

Google導入3D城市地圖 愛國者飛彈立體曝光

2019-02-15 02:58

引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08

立委要求「新型救難艦」須納入深海潛艦救援能量

2019-02-17 08:13

憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

美國防授權法賦予美高階軍官來台交流 至今一個也沒有

2019-02-17 05:00

柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

2019-02-16 22:04

澳洲前防長主張澳協防台灣 外交部：民主已獲國際肯定

2019-02-16 20:38

Google地圖搜尋熱 中共遼寧號航艦難逃3D還原

2019-02-16 17:18

Google地圖太立體 愛國者飛彈陣地被看光

2019-02-16 00:04

飛彈陣地疑遭曝光 官員：衛星照可能是舊的

2019-02-15 17:33

Google地圖3D功能 飛彈系統充電地線都有顯示

2019-02-15 11:56

Google Maps立體還原愛國者陣地 國防部專案協調

2019-02-15 09:45

職司「摘奸發伏」保防官 竟酒醉大鬧憲兵中樞地帶

2019-02-14 17:23

海巡募兵大熱門 動用3億第二預備金支應

2019-02-14 10:54
看更多

熱門文章

不選總統何不明白表態？ 韓國瑜：to be or not to be

2019-02-16 15:44

韓國瑜回敬一句 柯P酸氣現形…改口誇他暖男

2019-02-16 09:00

「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

2019-02-16 12:36

確定參加總統大選 王金平：因緣成熟正式宣佈

2019-02-16 18:13

Google地圖搜尋熱 中共遼寧號航艦難逃3D還原

2019-02-16 17:18

柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

2019-02-16 22:04

韓國瑜明為謝龍介站台 杏仁哥蕉農漁民麵攤大方送

2019-02-16 18:10

陸委會拒上海台辦訪高 韓國瑜：陳明通該把腦打開

2019-02-16 13:33

春節連假固定9天？蘇貞昌：是調挪不是平白放假　

2019-02-16 10:59

藍3太陽拚總統頻內耗 胡幼偉：馬英九該為黨再做點事

2019-02-16 15:47

鬼混說挨批 韓國瑜：如不團結往前下一代會吃苦

2019-02-16 15:16

被問選總統韓國瑜撂哈姆雷特名句 王子結局是…

2019-02-16 23:30

影／遭蘇貞昌酸講風涼話 馬英九這麼回答

2019-02-16 19:39

陸委會：盼韓、柯市長一同努力打開中共官員僵硬腦袋

2019-02-16 19:24

紅包狂潮…韓流不退燒 南下拚場…柯急擁新粉

2019-02-17 00:01

蔡總統蘇揆連番酸 韓國瑜再批：只見綠葉未見牡丹

2019-02-16 15:14

孫大千批全黨員投票 吳敦義：不要講沒道理的話

2019-02-16 13:52

同婚立專法 陳芳明：蔡英文違背銀貨兩訖原則

2019-02-16 12:50

採購66架F-16V戰機兼顧幻象機 立委要軍方說明

2019-02-17 06:23

黨員投票比民調有代表？鄭照新：讓全黨一起被以為腦殘

2019-02-16 15:05

新聞眼／新仇舊恨 藍初選殺到見骨？

2019-02-17 00:55

遭蘇貞昌酸講風涼話 馬英九：我們講的都是老實話

2019-02-16 18:15

回應韓國瑜 政院：從未企圖「酸」「卡」任何人

2019-02-16 20:46

新聞眼／柯韓超藍趕綠？ 蔡蘇能擋旋風

2019-02-17 00:58

鬥爭第一團結拋腦後 胡幼偉：國民黨「三公」危矣

2019-02-16 11:22

影╱「阿伯」台中粉絲會 柯文哲粉絲現場大暴動

2019-02-16 13:34

韓國瑜：我幫高雄衝經濟 蘇揆只想到「卡韓」

2019-02-17 00:24

蔡正元：四太陽三月起與韓國瑜比民調 誰先贏韓就提名

2019-02-16 15:43

余天睡到摔下床臉瘀青 李亞萍解釋「太疲勞」

2019-02-16 16:55

台灣米賤賣中國？農委會：絕無此事 網友誤導視聽

2019-02-16 17:09

追悼高俊明 謝志偉嗆韓國瑜：縱被指婚 也是偽婚

2019-02-16 21:00

聽到民眾喊「總統好」 柯韓都「落英文」…

2019-02-17 00:42

「以核養綠」公投二部曲 王明鉅：不能再讓政府擺爛

2019-02-16 08:51

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55

韓國瑜要帶動彰化發大財 明為立委候選人柯呈枋助選

2019-02-16 17:46

影╱吳敦義拜年遇白狼 稱白狼「安樂侯」

2019-02-16 15:15

侯友宜讚謝龍介 很有點子好立委

2019-02-16 10:30

還原當天的中常會 國民黨中常委：沒提及全黨員投票

2019-02-16 14:10

聯晚前總主筆 羊憶蓉辭世

2019-02-17 00:40

聖嚴法師圓寂10週年 上萬人參加法鼓傳燈法會

2019-02-16 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top