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憲兵升將官全擠202指揮部窄門 綠委籲審視憲兵價值

2019-02-17 08:11聯合報 記者洪哲政╱即時報導

憲兵職司中樞衛戍任務，是「領袖的鐵衛軍、忠貞鐵衛」，但地區指揮部只有職司守衛博愛...
憲兵職司中樞衛戍任務，是「領袖的鐵衛軍、忠貞鐵衛」，但地區指揮部只有職司守衛博愛特區總統府的202指揮部指揮官是少將編缺，成為晉升必經通道。有綠委提案要求國防部重新檢視憲兵的價值並加以強化，避免因編缺下降減少，壓擠憲兵專業人才的晉升及發展機會。圖/軍聞社
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憲兵職司中樞衛戍任務，是「領袖的鐵衛軍、忠貞鐵衛」，但地區指揮部只有職司守衛博愛特區總統府的202指揮部指揮官是少將編缺，成為晉升必經通道。有綠委提案要求國防部重新檢視憲兵的價值並加以強化，避免因編缺下降減少，壓擠憲兵專業人才的晉升及發展機會。

民進黨立委何欣純、羅致政、蔡適應提案表示，我國的憲兵部隊地位特殊，有其歷史、大環境背景使然，「領袖的鐵衛軍、忠貞鐵衛」等形象早已深植人心。這也不只是封號，更成為憲兵部隊時至今日最重要的使命之一。

提案表示，政府播遷來台，憲兵不僅在軍事的領域，甚至在對於整個台灣民主的進程，都扮演著舉足輕重的角色。隨著社會風氣的開放，憲兵解除了許多時空背景下的勤務，卻也承擔更多值勤時可能遭遇的狀況跟風險。

提案說，民國102年配合國防部組織調整，「憲兵司令部」降編為「憲兵指揮部」，「司令」改稱為「指揮官」，由於位階下降，連帶包括憲兵學校、地區指揮部主官也同步降編，從少將變成上校，只剩下衛戍首都的「202指揮部」還維持少將指揮官編階，由於憲兵的地區指揮部只剩下202指揮部是少將缺，這職缺亦成為憲兵部隊資深上校競逐的目標，是現今憲兵將領晉升唯一方式，壓擠憲兵專業人才之晉升及發展機會，國防部應重新檢視憲兵的價值並加以強化。

因此，提案要求國防部須針對憲兵軍官的晉升及專業人才的運用，審慎研擬詳細的計畫，並向立法院外交及國防委員會提出完整書面報告，以重振憲兵「忠貞鐵衛」的精神。

憲兵國防部蔡適應
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