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吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

委中科院研發生產戰甲車車內通話系統 去年只作出一套

2019-02-17 06:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍海軍陸戰隊戰車部隊車內都缺乏車內通話系統，此案委由中科院研發承製，但有立委披露，中科院執行進度未如預期，107年僅可能產製1套給陸軍，是否影響海軍108年裝備獲得，不無疑義。

2016年一輛陸軍勇虎戰車在屏東三軍聯訓場域墜溪，造成4死1傷慘劇，車內通訊不良成為肇因之一。國軍決定全面為軍方現有戰、甲、砲車，更新車內通話與頭盔通話系統。不過陸軍首批採委由中科院研發承製的1611套含海軍陸戰隊、憲兵所需的車內通話系統，每套單價高達65萬餘元，被認為價格過高，

立法院審理108年國防預算案時，國民黨立委江啟臣、呂玉玲、李彥秀、馬文君提案表示，國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算編列1億7768萬3000元，執行期程108至109年，108年編列7237萬6000元，為陸軍統建案。

但經查，此案委託國家中山科學研究院產製，但中科院執行進度未如預期，107年僅可能產製1套給陸軍，是否影響海軍108年裝備獲得，不無疑義。

因此針對國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」，預算編列7237萬6000元中，凍結1000 萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

2016年一輛陸軍勇虎戰車在屏東三軍聯訓場域墜溪，造成4死1傷慘劇，車內通訊不良...
2016年一輛陸軍勇虎戰車在屏東三軍聯訓場域墜溪，造成4死1傷慘劇，車內通訊不良成為肇因之一。國軍決定全面為軍方現有戰、甲、砲車，更新車內通話與頭盔通話系統。聯合報系資料照
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海軍陸軍中科院
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