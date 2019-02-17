引頸期待高教機 別忘空軍T-34C初級教練機老矣

2019-02-17 04:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國人自製空軍高級教練機預定9月產出原型機，有立委提醒，空軍自民國74年採購49架T-34C初級教練機，目前仍有大約30架服役中，早在95年就曾規劃要在102年汰除，該機型服役迄今逾30年已發生9起意外，並造成10名飛行員死亡，立委建議趁現在應盡速換裝有彈射座椅的新教練機，以免未來採購新機的大宗預算支出後無法支應。

立法院審議108年國防預算案時，民進黨立委何欣純、羅致政、蔡適應提案指出，空軍自74年採購T-34C合計49架，目前仍有大約30架服役中，最早在95年就曾規劃要在102年汰除，因該機型服役迄今超過30年，發生9起意外，並造成10名飛行員死亡，初級教練機沒有彈射座椅恐是主因。

提案表示，空軍IDF戰機F-CK-1剛完成中壽性能提升，F-16V戰機目前正進行相關工程，為了避開10幾年後採購新戰機的大宗預算支出，初級教練機現似是良好購入時機，且必須包含彈跳座椅的設置。