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柯文哲公開質疑國防力量能否撐兩天 國防部回應了

2019-02-16 22:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台北市長柯文哲今天公開表示，現在台灣政治凌駕專業都是喊假的，「喊台獨又取消徵兵制」，國防部今天出面表示，募兵制推動以來已建構堅實國防戰力；而國軍有信心、能力確保國家安全與區域穩定和平。

台北市長柯文哲今天表示，現在最大問題就是不夠務實，兩岸戰爭的話「美國要求台灣至少要撐兩天」，但是台灣推募兵制兵夠嗎？「喊台獨卻取消徵兵制」，政治凌駕專業都是喊假的。

柯文哲還説，有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣，「我去美國國防部，他們問台灣有辦法募兵制嗎？兵夠不夠？台灣至少要撐兩天，傳統戰爭至少要撐兩天，美國才有辦法到」。他質疑，台灣的國防力量至少要撐兩天，現在國防有辦法撐兩天嗎？他說，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。

國防部今（16）日發出新聞稿表示，國軍依據憲法，效忠國家、保護人民，絕對有信心、能力確保國家安全與區域穩定和平。

國防部指出，世界主要現代化先進國家大多實施募兵制，具有役期長、長留久用、專才專用、有利戰力提升等優點。在政府多元配套措施下，募兵人力自104年69.5%，迄107年底已達到82.8%。

國防部說，近年來，無論歷次天然災害救援，以及運用聯合情監偵妥適因應敵情狀況。更自今年第一季起強化戰訓任務，首重「帶著敵情練兵」以迅速提升戰力為首要工作，要求各部隊必須以「超敵勝敵」為目標，依「戰力防護」、「濱海決勝」及「灘岸殲敵」作戰指導，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，達到「防衛固守，重層嚇阻」的戰略目標，積極展現自我防衛的決心與能力。

國防部強調，國軍自推動募兵制以來，以質量並重與提升戰力為目標，建構「量小、質精、戰力強」可恃的堅實國防戰力。國軍捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平以及區域穩定，是全體國軍官兵共同努力的核心價值，籲請國人支持，共同守護家園。

台北市長柯文哲今天公開表示，現在台灣政治凌駕專業都是喊假的「喊台獨又取消徵兵制」...
台北市長柯文哲今天公開表示，現在台灣政治凌駕專業都是喊假的「喊台獨又取消徵兵制」聯合報系資料照
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