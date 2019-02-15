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Google地圖3D功能 飛彈系統充電地線都有顯示

2019-02-15 11:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

而透過3D還原，位在新店的愛國者631營2連神雕營區角落，飛彈車電源系統的接地電...
而透過3D還原，位在新店的愛國者631營2連神雕營區角落，飛彈車電源系統的接地電源線都清楚被顯示出來。圖/翻攝Google　Maps
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民眾導航常用的Google Maps日前針對台灣悄悄導入「3D城市地圖」功能，將部分都會區建物立體還原，畫面解析度相當高，目前這項功能正逐漸擴大應用在地圖的各地區域。而透過3D還原，外界還發現愛國者飛彈排移防到桃園國防大學旁的防砲951旅群部。

Google Maps「3D城市地圖」除大台北都會區的國家安全局、國防部軍事情報局、情報局電訊溪園營區、新店愛國者飛彈陣地、興建中的坪林愛國者飛彈陣地都被立體還原外，陣地裡飛彈系統接地線電源線都清清楚楚。

愛國者飛彈近年移防頻繁，去年就被發現少量兵力進駐桃園八德，研判是因進訓暫時駐在當地。只是經過3D還原，有別過去垂直的平面視角，陣地與飛彈車細節更多被檢視。位在新店的愛國者631營2連神雕營區角落，飛彈車電源系統的接地電源線都清楚被顯示出來。

針對Google Maps體還原愛國者與諸多機密陣地細節，國防部上午表示將啟動專案小組，國防部長嚴德發在立法院受訪表示，國軍編了一個專案小組去協調，基於國安考量請他們配合處理，但其實平時的營區，不表示戰時的位置，請國人放心。

據了解，Google 對國防部的要求並沒有回應。

而透過3D還原，外界還發現完整的愛國者飛彈排移防到桃園國防大學旁的防砲951旅群...
而透過3D還原，外界還發現完整的愛國者飛彈排移防到桃園國防大學旁的防砲951旅群部。圖/翻攝Google　Maps
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國防部軍事情報局電訊溪園營區。圖/翻攝Google　Maps
國防部軍事情報局電訊溪園營區。圖/翻攝Google　Maps
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