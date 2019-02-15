Google導入3D城市地圖 愛國者飛彈立體曝光

2019-02-15 02:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民眾導航常用的Google Maps日前針對台灣悄悄導入「3D城市地圖」功能，有別於過去的「傾斜檢視」或扁平的俯視空景照，經過建構後的3D功能，能讓都市建物立體還原，就像知名遊戲「模擬城市」的風格一般，且畫面解析度相當高。部署在大台北都會區的國家安全局、國防部軍事情報局與新店愛國者陣地，都被立體還原，建築細節與穿堂走廊一目瞭然，飛彈車形式與裝備內容則更容易辨識。

但目前Google Maps台灣3D城市地圖功能線，現階段已經支援這項功能的地區，僅有台北市、新北市、桃園與台中都會區等部分地區。如新店愛國者陣地已被3D化，但位於南港的愛國者陣地則仍維持模糊的「傾斜檢視」。

這項3D功能目前為止只有部分都會區，在台北市包括市中心與遠到新北市的新店，可以查找到包括國家安全局、國防部軍事情報局等國安任務重鎮，位在新店的愛國者飛彈陣地，陣地放列的飛彈發射架，啟動3D後在視窗中可立體檢視，發射車森然羅立，更適用辨識彈種與型號。桃園機場、台南與高雄都還未建構出3D城市地圖，只能看到扁平的鳥瞰圖。