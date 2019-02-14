職司「摘奸發伏」保防官 竟酒醉大鬧憲兵中樞地帶

2019-02-14 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



酗酒丟了前途！一名身負執行「監軍」任務的憲兵少校保防官，春節期間先是酒後失控打傷女友遭提告傷害，返營後又失控在鄰近總統府的202指揮部營區醉酒鬧事、鬼叫嘶吼，遭同袍以過肩摔壓制。憲兵指揮部今天說已將他函送法辦，近日召開人評會議定懲處，以整飭軍紀。

位於馬明潭的軍事安全總隊，在各重要軍區外設有聯絡站，和營內保防官裏應外合，考核重要軍職人員行止，偵防反常情事，職司「摘奸發伏」的監軍任務。李姓少校在營區發酒瘋，部隊特別找來他過去在軍安總隊的同袍協助安撫。

原在憲兵警衛大隊擔任保防官的李姓少校，春節期間返回金門，與女友發生衝突互控傷害，正由地檢署偵辦中。李某因此被調至台北憲兵隊。

但李姓少校2月12日報到的第一天，就在營區內酒醉大鬧與台北憲兵隊合署辦公的202指揮部數小時，仗著酒意準備強行不假離營，衛兵攔不住，驚動曾任夜鷹特勤隊長的台北憲兵隊長楊怡泰趕到哨口壓陣，李某卻仍仗酒意胡言亂語，堅持闖出去，隊長無奈以過肩摔壓制李某，時間長達半個小時。

傳李某被壓制後仍不斷咆哮，憲兵隊為避免事態擴大，不但請來心輔官安撫，也急電木柵軍事安全總隊，派遣兩位過去李某的同事前來協助，折騰到凌晨兩點才平息。