海巡募兵大熱門 動用3億第二預備金支應

2019-02-14 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



行政院公布107年度中央政府總預算第二預備金動支的狀況，其中海洋委員會海巡署因志願役實際招募人數較預期增加，以及配合陸海空軍軍官士官服役條例修正相關規定等所需經費，因此動支3億1227萬9000元，顯示募兵業務確有所提升。聯合報系資料照 分享 facebook

行政院公布107年度中央政府總預算第二預備金動支的狀況，其中海洋委員會海巡署因志願役實際招募人數較預期增加，以及配合陸海空軍軍官士官服役條例修正相關規定等所需經費，因此動支3億1227萬9000元，顯示募兵業務確有所提升。

行政院指出，107年度中央政府總預算第二預備金計列74億元，年度中檢視動支結果，到107年12月底動支數額計45億9773萬元，未動支部分28億227萬元，動支數中超過5000萬元者計有11筆。動支第二預備金的部會中，並未包括長期因應共軍「遠海長航」的國防部，許多都是「新部會」所需，如行政院籌設轉型正義委員會就以成立後業務運作所需經費等理由，動支7000餘萬元第二預備金。

此外，海岸巡防署辦理海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院籌備處等新成機關廳舍租賃所需經費，動支1397萬6000元；海洋委員會因應所轄單位進用員額及業務運作所需經費也動支6553萬2000元，海巡署因艦艇油料及特別檢驗大修所需經費，也動支9033萬9000元預備金。

而海洋委員會海巡署因志願役實際招募人數較預期增加，以及配合陸海空軍軍官士官服役條例修正相關規定等所需經費，動支3億1227萬9000元第二預備金。

海岸巡防署所屬守護岸際的軍職岸巡部隊，全軍需要9011名軍職人員，至107年8月止只到位7825人，還差1186人入列。而海巡招募的志願役士兵，若自覺不適服現役，依法有權賠款辭職，去年(107)招募的2987名志願役士兵中，有146人打報告賠款退伍，雖比去年的237人與前年的266人下降，但仍被認為人數偏多，被要求繼續找出原因。但官員當時就表示，不適應軍旅生涯者雖多，但招募而來的志願役新血始終源源不絕。