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海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海洋委員會主委將由代理主委兼海巡署長李仲威升任。聯合報系資料照
海洋委員會主委將由代理主委兼海巡署長李仲威升任。聯合報系資料照
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海軍中將出身的海岸巡防署長李仲威，當年接任現職其實是「臨危受命」性質。兩年來他以強大執行力重新整合海巡軍警文部隊，進行組織改造，並以軍人思維塑造海上與岸際新執勤規則，期間所展現政策執行力，是他升任為海洋委員會主任委員的原因。

李仲威出任海巡署長，其實是在蔡政府當時人事布局遭臨時爽約的窘境下，臨時經推薦由層峰約見軍人退伍的他接下兵符。李仲威作風謹慎，面臨新職諮詢第一時間，還說要返鄉詢問老母意見，而高層只給他一夜時間考慮。李仲威就住在大直海軍司令部後方靠衡指所山邊的眷村裡，接獲諮詢，眷村在深夜裡有小小的騷動。

當時蔡政府內閣旗下有三大軍方將領，除李仲威外，還有前退輔會主委李翔宙、前國防部長馮世寬。三人曾同時被約見聆聽蔡英文對國防施政的見解，並對話各抒己見。中將出身的李仲威在軍中的階級最低，與其他兩位「上將」相較，更缺乏與民進黨政壇人士交往的背景，但當時他應對得體，剖析政策深入淺出，不但蔡英文滿意，也讓國安團隊印象深刻。

海巡署過去面臨的問題，是軍、警部隊執勤各行其是、涇渭分明，因本位有時甚至相互扞格。如海巡署早在扁執政時期就仿國軍作戰區推動「巡防區」制度，整合軍警指揮機制，但此舉在本島是以軍職岸際指揮為主體，以海上艦艇為主的洋巡警方始終未全力配合，多年來形同虛設。李仲威就任後，藉由組織改造強力落實，將艦隊指揮機制併入巡防區，整合雷達與岸際兵力，同時創設守望哨與機動巡邏站，一改過去岸海脫節的情況。他在任兩年內，台灣海岸線未再發生被偷渡成功案例。

李仲威當時接任海巡署的挑戰，是要整合軍警文迥異的執勤制度與文化。他就任後貫徹軍中勤務思維，調來後勤與氣象軍官，將位在馬明潭署部地下的鎮海機房部署成戰情中心，並構連各巡防區，打通與海軍「聯成系統」構連，同時緊盯修船進度，試圖修正艦艇歲修時間過長的弊病，並堅持造艦選擇。此舉在內部屢遭反彈，黑函滿天，但在李仲威挾優異執勤成效的強力貫下，嚴整的海巡防線已然成型。

海洋委員會由海巡署籌備，下轄海岸巡防署、海洋保育署，理論上應由具海洋專長學者專家出任，藉以推動海洋政策。但成立初期，至今仍有海洋保育業務散落在農委會、漁業署或環保署無法收攏，各有本位主義，迭經協調無果。以軍中權威與執勤見長的李仲威升任海委會主委，自然是希望以他整合海巡署的魄力，將海委會業務送上軌道。

中將出身的李仲威，意外接任海巡署長，與同樣出身軍中的「上將」官員平起平坐，成為行政院二級位單位首長；而隨海委會成立，海巡署降編為三級機關，他一度形同被「降調」。如今升任海委會主委，算「官復原職」，只是挑戰仍然巨大，面臨未來跨部會協調業務，他的海巡署經驗能否奏效，有待後續觀察。

海巡署海軍蔡英文
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