防空部中士營內自縊 空軍：曾急救仍不治

2019-02-13 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍防空部一名劉姓中士今天清晨在營內自縊身亡，空軍司令部今天表示，單位發現後曾立即實施心肺復甦術，並轉送台東馬偕醫院，但仍回天乏術。

空軍司令部進一步表示，單位已於第一時間通知家屬，並責派幹部協處。對於同仁發生不幸事件，空軍表達遺憾與不捨，總續將配合司法機關釐清案情，並全力協助家屬處理善後。同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。 空軍防空部一名劉姓中士今天清晨在營內自縊身亡，空軍司令部今天表示，單位發現後曾立即實施心肺復甦術，並轉送台東馬偕醫院，但仍回天乏術。聯合報系資料照 分享 facebook

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