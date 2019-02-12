早年專收重殘軍人子弟 軍友社國防部慰問景仁教養院

2019-02-12 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



位於桃園市八德區霄裡的私立景仁殘障教養院，免費收容約280位院生，絕大多數都是重度智能障礙，不少人還是多重障礙，是全台最大的重度殘障收容機構之一。值得注意的是，景仁的大門招牌，是由已故一級上將何應欽落款，在會客室內還有何應欽親筆所寫的「國軍殘障兒童之家」匾額。一所「私立」殘障教養院，為何會與軍方有關係？

景仁院長陳菊貞解釋，景仁是由中壢的景仁醫院院長陳萬選於民國59年創立。由於早年有不少大陸來台老兵，由於經濟弱勢，往往只能迎娶智能障礙的女子為妻，導致生下不少也有智障的後代。因此景仁創立初期收容的病童，很高比例是軍人或榮民子女。至今院內收容的院生中，仍有170多位是軍人子弟，其中許多人的父母都已經過世。年紀最大的院生，已經超過70歲。

由於替許多軍人與榮民家庭解決嚴重問題，早年軍方曾經與景仁關係密切。包括院內興建於民國60年代的舊大樓，就是由聯勤總部、婦聯會、軍友社各出資三分之一興建。

不過隨著後來較無重殘子弟的收容需求，軍方與景仁逐漸斷線，國防部已經沒人記得，曾經與這所「私立」機構關係密切。直到約10年前，擔任中山科學研究院長的金壽豐中將，在院內發起愛心募捐，並且鼓勵同仁每年到院慰問。

金壽豐的下任院長張冠群，現任國防部軍備副部長，近來經常陪同軍人之友社理事長李棟樑，到各部隊慰問官兵。張冠群因此告知李棟樑，景仁收容大量重度殘障院生，以及它與國軍的淵源。李棟樑聞言就表示，自己願意抽時間前往表示關懷。

今天上午，李棟樑、張冠群與政戰局長黃開森、軍友社秘書長蔡鴻圖等一行，到景仁教養院慰問。李棟樑除了致贈禮物給工作人員與院生，也承諾以個人名義，在每年春節與中秋各捐贈10萬元。他表示，對景仁協助弱勢家庭的貢獻深表佩服。期望透過實際的關懷行動，讓社會更和諧。