連加恩因它愛上非洲 醫療替代役將走入歷史

2019-02-12 21:20 中央社 台北12日電



台灣醫師連加恩。 聯合報系資料照片／記者蕭雅娟攝影 分享 facebook 台灣醫師連加恩多年前因外交替代役愛上非洲，翻轉當地孩子人生。後來外交替代役延伸為醫療替代役，迄今派遣62名役男至海外服務，如今隨兵役制度轉變，醫療替代役也將走入歷史。

衛生福利部今天透過新聞稿公布此消息，國際合作組技監許明暉晚間受訪時表示，配合政府醫療外交政策，衛福部持續辦理外交部的「太平洋6友邦及友我國家醫療合作計畫」，每年派遣醫療替代役男至友邦國家服務，至今已派遣62名役男至海外服務。

許明暉說，醫療替代役大多是醫學系畢業、有醫師身分的役男，在10個多月役期當中，會有5個月在衛福部受訓，剩下的5個月到南太平洋友邦國家服務，可能到台灣在當地的醫療團協助醫療業務，也可能協助當地公共衛生宣導。

舉例來說，南太平洋友邦國家的孩子大多不愛吃蔬菜，小小年紀就容易發胖，甚至有代謝症候群上身，役男就會在當地學校推廣正確飲食、營養觀念，鼓勵孩子多吃蔬菜，也曾在當地學校舉辦減重比賽，引發師生廣大迴響。

說起醫療替代役，多數人可能感到陌生，許明暉指出，醫療替代役其實就是外交替代役的延續，而外交替代役最具代表性的人物非連加恩莫屬。

連加恩2001年到布吉納法索服役，是台灣第一屆外交替代役男，他不僅在當地發起「垃圾換舊衣」活動，還開辦「霖恩小學」，讓當地孩子有衣服穿、有書可讀，助布國孩子翻轉未來，種種義舉獲得各界表揚，後來也成為衛福部的駐南非衛生代表。

許明暉說，醫療替代役不僅讓年輕世代和各國有交流的機會，這段海外服勤的經驗也成為役男們人生中珍貴的資產，同時展現台灣對全球事務的付出與關懷。

只可惜，隨著制度轉變，民國83年後出生的役男僅須接受4個月軍事訓練，今年2月底將前往南太平洋友邦索羅門、馬紹爾及帛琉服勤的4名役男，將成為最後一批醫療替代役。

許明暉指出，由於未來不會再有新的醫療替代役男，因此希望轉由和醫院合作，將海外服務和為期2年的「畢業後一般醫學訓練計畫」（PGY）結合，讓年輕醫學院學子有機會到海外體驗不同的人生。