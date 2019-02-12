國軍證實 雄二E攻陸飛彈增程研發完成

2019-02-12 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防自主突破，國軍官方文宣管道證實，我國防自主項目有相當斬獲，中科院研發的雄二E型攻陸飛彈與雄三反艦飛彈，運用新式發動機與終端導引技術，已能有效延伸飛彈射程，並提高抗干擾能力及命中精確度。

國防部青年日報月前一篇社論（https://www.ydn.com.tw/News/270948?fbclid=IwAR2BnWXDM4ngCUFjH1s3nFxWwAdKWBUBqnXMoWohB7i9Ionp0a04eNSX-VM），作了如上記載。

社論內容指稱，中科院針對海軍下一代軍艦所發展的「垂直發射系統」亦已完成，預定於明年度實施作戰測評。此種配備「海劍二」飛彈的艦載防空系統，不僅反應速度更快，且可針對360度目標實施射擊。

社論內容說，國防自主項目有相當斬獲。中科院研發之雄二E型攻陸飛彈與雄三反艦飛彈亦有相當進展，運用新式發動機與終端導引技術，能有效延伸飛彈射程，並提高抗干擾能力及命中精確度。同時，該院在「毫米波」相位陣列雷達與「主動式電子掃描雷達」方面的技術突破，更將大幅強化三軍未來多目標接戰能力，為下一代戰力奠定基礎。