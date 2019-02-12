親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

國軍證實 雄二E攻陸飛彈增程研發完成

2019-02-12 11:41聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防自主突破，國軍官方文宣管道證實，我國防自主項目有相當斬獲，中科院研發的雄二E型攻陸飛彈與雄三反艦飛彈，運用新式發動機與終端導引技術，已能有效延伸飛彈射程，並提高抗干擾能力及命中精確度。

國防部青年日報月前一篇社論（https://www.ydn.com.tw/News/270948?fbclid=IwAR2BnWXDM4ngCUFjH1s3nFxWwAdKWBUBqnXMoWohB7i9Ionp0a04eNSX-VM），作了如上記載。

社論內容指稱，中科院針對海軍下一代軍艦所發展的「垂直發射系統」亦已完成，預定於明年度實施作戰測評。此種配備「海劍二」飛彈的艦載防空系統，不僅反應速度更快，且可針對360度目標實施射擊。

社論內容說，國防自主項目有相當斬獲。中科院研發之雄二E型攻陸飛彈與雄三反艦飛彈亦有相當進展，運用新式發動機與終端導引技術，能有效延伸飛彈射程，並提高抗干擾能力及命中精確度。同時，該院在「毫米波」相位陣列雷達與「主動式電子掃描雷達」方面的技術突破，更將大幅強化三軍未來多目標接戰能力，為下一代戰力奠定基礎。

社論中強調，「天助自助者」。任何國家在建立自身國防產業體系過程中，都會遭遇一定程度的困難。在武器裝備日趨精密的今天，困難度遠甚於昔日。然而若不走出最困難的第一步，就斷無建立強大國防產業基礎的一天。誠如蔡總統再三強調國防自主的決心，在政策主導、產業界、全民支持下，只要上下同心，必將水到渠成。

岸置雄二反艦飛彈陣地。圖╱軍方提供
岸置雄二反艦飛彈陣地。圖╱軍方提供
分享

飛彈中科院國軍
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

早年專收重殘軍人子弟 軍友社國防部慰問景仁教養院

2019-02-12 21:40

連加恩因它愛上非洲 醫療替代役將走入歷史

2019-02-12 21:20

超猛空軍航醫 親自上F-16體驗9G重力

2019-02-12 16:57

恢復徵兵不可能？行政院宣示持續推動募兵政策

2019-02-12 11:50

熱門文章

天龍國的驕傲？柯P四字酸高雄 藍綠都站韓國瑜這邊

2019-02-13 09:00

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

從新郎不是我到咿咿啊啊 當年換柱風暴 到底誰是負心漢？

2019-02-13 08:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top