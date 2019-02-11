親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

七旬翁逼讓座 她無奈的這句話讓全車安靜

海巡4000噸巡防艦台船開工 將配備手術診療室

2019-02-11 16:10聯合報 記者張媛榆╱即時報導

海巡署艦隊分署4艘4000噸級巡防艦統包採購案，今天上午在台船公司高雄廠，舉辦開工暨鋼板進料典禮，首艘預計明年底交貨，將搭載無人飛行載具及手術室、診療室等配備，艦隊分署南機隊也成立督工管制中心，以有效控管建造維修進度及品質。

海巡署艦隊分署表示，「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」開工暨鋼板進料典禮，由台船公司董事長鄭文隆及艦隊分署分署長謝慶欽共同主持，艦隊分署也接續在南部地區機動海巡隊辦理「艦隊分署督工管制中心」揭牌儀式，象徵海巡落實政府「國艦國造」政策，邁向新里程碑。

海巡署巡防艦採購案經艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業的內、外部評選委員，採最有利標決標方式，評選出由台船公司承攬設計與建造，打造全新船型以符合海巡未來勤務需求。今天進廠的鋼板將用於新造4000噸級巡防艦，該艦除搭載高壓水砲、無人飛行載具，還配備手術室、診療室及回復受難者體溫的復溫室等緊急醫療救護及後送設備。

為確保船艦建造維修品質、掌握承包商履約能力，艦隊分署今在南機隊設立「督工管制中心」，以確實掌握艦艇建造維修狀況及督工人員勤務紀律，並加強艦艇維修前後的檢驗、複驗及履約管理等工作，期望透過有效控管建造進度及品質，提升履約管理效能及船艦修造效益。

4000噸級巡防艦模擬圖。記者張媛榆／翻攝
4000噸級巡防艦模擬圖。記者張媛榆／翻攝
分享
海巡署艦隊分署4艘4000噸級巡防艦統包採購案，今天上午在台船公司高雄廠，舉辦開...
海巡署艦隊分署4艘4000噸級巡防艦統包採購案，今天上午在台船公司高雄廠，舉辦開工暨鋼板進料典禮。記者張媛榆／翻攝
分享
為確保船艦建造維修品質、掌握承包商履約能力，艦隊分署今在南機隊設立「督工管制中心...
為確保船艦建造維修品質、掌握承包商履約能力，艦隊分署今在南機隊設立「督工管制中心」。記者張媛榆／翻攝
分享
台船公司董事長鄭文隆（圖左）及艦隊分署分署長謝慶欽（圖右）共同主持揭牌儀式。記者...
台船公司董事長鄭文隆（圖左）及艦隊分署分署長謝慶欽（圖右）共同主持揭牌儀式。記者張媛榆／翻攝
分享

海巡署手術受難者

相關新聞

空軍證實今年漢光演習啟用花壇戰備道 籲國人支持

2019-02-11 14:50

攻陸特種飛彈 中南部建抗炸彈庫囤儲

2019-02-11 14:17

菲律賓占中業島填海造陸 大陸嚇阻、我緘默

2019-02-11 14:13

海巡速克達港邊送餐情 野柳安檢所長帥像柯叔元

2019-02-11 12:42

女兵入營身高限制提高5公分 網批：矮女生非戰力？

2019-02-11 12:14

中業島大規模填海造陸「中」菲對峙我緘默

2019-02-11 09:24

國軍戰力防護再升級 攻陸特種飛彈彈庫堡壘超巨大

2019-02-11 09:22

春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32

國軍漢光35號演習 規畫戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19

志願役士兵變IDF女飛官 郭文靜創國軍首例

2019-02-10 17:10

國艦國造大點兵 我十年內要造238艘軍警艦艇

2019-02-10 04:51

影片／國軍CH-47直升機再出動 撲救南投森林大火

2019-02-09 19:23

從手刀到菜刀 莒拳女隊員擁4張餐飲證照

2019-02-07 09:48

拳頭指節厚繭如鐵 莒拳隊練就徒手斬敵

2019-02-07 09:47

莒拳隊走過50年 從土法煉鋼邁向科學練兵

2019-02-07 09:47

在台服役48年 UH-1H直升機解除戰備

2019-02-06 22:49

運補、救災、戰訓 UH-1H它都行

2019-02-06 22:49

政戰局6250萬採購軍聞作業特車 立委嗆省點錢吧

2019-02-06 22:44

瞎編？海陸特勤隊5000萬反劫船預算案 軍方撤回

2019-02-06 22:44

多圖／陸戰隊新購野戰廚房 出身德國名牌

2019-02-06 21:23

中共發布武嚇文宣 嚴德發披露國軍這樣回敬

2019-02-06 10:10

我採購M1A2戰車案美跨部會審查中 公布時機引關注

2019-02-06 09:09

回歸戰訓本務 海陸特勤隊採購鎮暴槍預算撤回

2019-02-06 09:05

國防部建構新聞作業特車遭朝野立委打槍 自行撤回

2019-02-06 09:05

空中老兵卸甲 UH-1H直升機正式解除戰備

2019-02-06 09:05

對中國廣播訊息數字暗藏情報 宛如諜報電影情節

2019-02-06 08:41

共軍除夕發布繞台畫面 國防部反擊：守護國人不缺席

2019-02-04 18:45

警政署警察史蹟館 制服更迭說歷史

2019-02-04 12:23
看更多

熱門文章

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

2019-02-11 08:27

孫大千：黨初選比民進黨晚2個月 擺明要「打假球」？

2019-02-11 08:20

2020立委選情 兩大變數讓綠委人人自危

2019-02-11 00:46

政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

2019-02-11 08:00

林靜儀任民進黨國際部主任 網友狂酸

2019-02-11 10:08

志願役士兵變IDF女飛官 郭文靜創國軍首例

2019-02-10 17:10

他罵誰誰就紅！韓冰甜心收服大柯黑 韓粉心驚驚

2019-02-11 10:00

國軍戰力防護再升級 攻陸特種飛彈彈庫堡壘超巨大

2019-02-11 09:22

高捷、輕軌、渡輪人擠人 韓流吸客春節大爆發

2019-02-11 00:25

獨／傳 「內定」台水公司董座 魏明谷：不知道

2019-02-11 09:51

國軍漢光35號演習 規畫戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19

春節國5高乘載再失靈 學者籲：3人改4人或乾脆取消

2019-02-10 19:24

參選總統？ 王金平受訪：一定選，三月公布

2019-02-11 13:02

熱門選區 藍委卡位爆炸

2019-02-11 01:10

高雄金銀河燈會好擠 夜市延後熄燈

2019-02-11 00:48

立委選舉熱鬧了 台南一選區年後藍綠現新局

2019-02-10 20:56

當王金平副手？ 韓國瑜：別開玩笑了

2019-02-11 12:40

新聞眼／韓流猛吸客 保溫才能發大財

2019-02-11 00:40

中業島大規模填海造陸「中」菲對峙我緘默

2019-02-11 09:24

核四不給參觀 台大醫：這和威權時代報禁沒兩樣

2019-02-10 16:31

春節連假擠爆台東 沿途都是停車場

2019-02-10 23:57

【重磅快評】韓冰世堅只互贈禮？ 莫忘其中「世間情」

2019-02-11 10:35

2020台南立委一選區／綠爭奪初選 藍冒出黑馬

2019-02-10 23:54

春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32

游錫堃悼念黃爾璇 反問民進黨是否記得初衷？

2019-02-10 21:14

韓國瑜成政治紅星 幕後大Boss其實是韓冰？

2019-02-11 15:02

女兵入營身高限制提高5公分 網批：矮女生非戰力？

2019-02-11 12:14

影╱南一中校友聯誼會強碰 高育仁要王金平別說政治

2019-02-10 20:06

藍營總統初選 盧秀燕：選贏最重要 不必管有沒有公職

2019-02-11 10:56

民進黨戰鬥團隊就定位 林靜儀接國際部主任

2019-02-11 02:09

阿扁力挺休假充電 韓國瑜：大家願正面看待是民主之福

2019-02-11 15:36

傳朱立倫選辦落腳北市 侯友宜：我就送個花吧

2019-02-11 11:23

百餘台商訪中市 有人馬上承諾投資億元

2019-02-10 16:58

高雄百貨廁所驚見高中生反韓貼紙？前鎮高中：遭冒名

2019-02-11 14:50

三重藍立委補選 請出韓國瑜人形立牌

2019-02-11 08:14

高市府新春團拜 韓國瑜說文解字談「三陽開泰」

2019-02-11 11:34

台中2020立委選舉 藍多人表態

2019-02-10 23:10

國五塞車噩夢重演 學者提2解方

2019-02-11 00:04

收假日該塞都塞過了 國5周日比平常更順提早結束高乘載

2019-02-10 17:26

柯媽受訪時為兒子選總統試水溫？ 柯P：take it easy

2019-02-11 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top