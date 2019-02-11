海巡4000噸巡防艦台船開工 將配備手術診療室

2019-02-11 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



海巡署艦隊分署4艘4000噸級巡防艦統包採購案，今天上午在台船公司高雄廠，舉辦開工暨鋼板進料典禮，首艘預計明年底交貨，將搭載無人飛行載具及手術室、診療室等配備，艦隊分署南機隊也成立督工管制中心，以有效控管建造維修進度及品質。

海巡署艦隊分署表示，「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」開工暨鋼板進料典禮，由台船公司董事長鄭文隆及艦隊分署分署長謝慶欽共同主持，艦隊分署也接續在南部地區機動海巡隊辦理「艦隊分署督工管制中心」揭牌儀式，象徵海巡落實政府「國艦國造」政策，邁向新里程碑。

海巡署巡防艦採購案經艦隊分署聘請具採購、財務、造船及航海專業的內、外部評選委員，採最有利標決標方式，評選出由台船公司承攬設計與建造，打造全新船型以符合海巡未來勤務需求。今天進廠的鋼板將用於新造4000噸級巡防艦，該艦除搭載高壓水砲、無人飛行載具，還配備手術室、診療室及回復受難者體溫的復溫室等緊急醫療救護及後送設備。