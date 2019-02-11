海巡4000噸巡防艦台船開工 109年底交船

2019-02-11 13:53 中央社 高雄11日電



海巡署首批最大噸位、4艘4000噸級巡防艦，今天在台船舉行開工及鋼板進料典禮。首艘預計明年底交船，新艦提升海巡巡防能量，增設手術房等醫療設備也可提升海巡海上救難能量。

海巡署4000噸級巡防艦統包採購案上午在台灣國際造公司舉行新春開工祈福暨鋼板進料典禮，由行政院海洋委員會海巡署艦隊分署長謝慶欽、台船董事長鄭文隆共同主持。這項4000噸級巡防艦4艘統包採購案，合約金額新台幣104.37億元。

鄭文隆表示，台船去年7月拿到合約，這批巡防艦是海巡最大的巡防艦，第一艘預計明年12月交船，最後一艘114年間交船。統包案從設計、建造、維修「一條龍」全由台船負責，將為台船帶來可觀營收。

他說，台船106年虧損50多億，去年減半虧損20多億元，雖然全球商船造船業仍不景氣，但有信心藉由離岸風電及國艦國造，讓台船今年轉虧為盈。

謝慶欽表示，4艘4000噸級新艦可大幅提升海巡巡防能量，有助海巡署捍衛主權、保護漁權。新艦配備設施跟以前巡防艦較不同的是增設包括診療室、手術房、穩定電壓及逆滲透水等緊急醫療救護跟後送設備，大大增加海巡海上人道救援能量。

4000噸級巡防艦採全新設計船型，船上配備高壓水砲、無人飛行載具（UAV），台船除執行合約設計及船艦建造外，未來須負起保固、保養責任，提供後續維修服務。

海巡署艦隊分署目前轄下最大噸位船艦，分別是3000噸的宜蘭艦、高雄艦；其次為2000噸的新北艦、台南艦，以及船齡較老舊的偉星艦、和星艦。

依海巡署這項籌建海巡艦艇發展計畫，除了4艘4000噸級巡防艦，還包括建造1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘、沿岸多功能艇50艘。