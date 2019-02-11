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海巡速克達港邊送餐情 野柳安檢所長帥像柯叔元

2019-02-11 12:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海巡野柳安檢所長蔡宇喆（右）從軍近廿年，至今未婚，他有一張酷似演員柯叔元的酷帥臉...
海巡野柳安檢所長蔡宇喆（右）從軍近廿年，至今未婚，他有一張酷似演員柯叔元的酷帥臉龐。記者洪哲政/攝影
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海巡野柳安檢所長蔡宇喆從軍近廿年，至今未婚，他有一張酷似演員柯叔元的酷帥臉龐。坐鎮北部最繁忙的漁港的他，近期不但得率官兵嚴格檢查港口漁船貨品，防範非洲豬瘟入侵，也兼協助照顧社區孤寡。每逢開飯時間前，安檢所海巡速克達機車就會出發，穿過泊在岸邊的船影，將兩份「軍伙」送到港邊林姓人家。

蔡宇喆高中畢業後想從軍，報考陸軍官校海巡專科班，畢業後十餘年都在金門服務，去年才「跨海」來台接任野柳安檢所長。已升任中校的他，不見軍職歷練的霸氣滄桑，倒是有張滿滿笑容的明星臉，在全身「橘操」的映照下，益發活力十足。

海巡署去年起推動「伙食外包」，北部各港口的安檢所內的廚房平時都是冷清的。因為主要的「副食」菜餚，不再需要官兵們自行烹調，而是由總大隊等二線單位直接採購，再將熱菜分送到各漁港安檢所。一個卅餘名兵力野柳安檢所，星期一到五，只要準備兩個大同電鍋蒸好白飯，時間到就能開飯，不但能省略自行開伙時人力勤務成本，也確保伙食的「品質」。

海巡部隊和過去不同的，除了過去安檢所「人人是大廚」的部隊生態已成歷史外，海巡部隊現在也沒有野狼「檔車」，公務用的都是自動排檔的速克達。

這天大隊的中餐菜餚11時多就送到野彬柳安檢所，蔡宇喆得親自「驗菜」。肉排、豆干、青菜、炸丸子，確認品項，但還沒到開飯時間，他打開電鍋將熱飯打理成兩份便當，跨上公務用的速克達，橫越港區，將飯菜送到這戶人家。

林老先生是野柳里長轉介給安檢所的個案，他自身患有糖尿病，其妻眼睛失明，兩者行動不便，每月只靠老漁津貼1萬5000餘元補貼家中所需，生活困窘。野柳安檢所固定提供中餐與晚餐給老人家。聽到熟悉的聲音進門，老太太與官兵閒話家常，連聲說謝。官兵來送飯，也兼照看，了解林家今天是否平順如昔。

蔡宇喆說，海巡安檢所除任務執掌之外，「在地服務」也是工作重點，安檢所位在各港區，官兵除了執法，也希望能將餘力幫助居民，讓孤寡民眾感受溫暖。

海岸巡防署表示，高齡化與少子化影響，傳統家庭及經濟產生結構變化，導致長者獨居比例逐年增高，長者無法自理生活，在缺乏足夠社會系統照護情況下，常處於獨立無援的情境。海巡分署在「海巡之友總會」支持下，推動安檢所送餐服務，「送餐兼照看」，希望讓需要援助的長者獲得良好照護，目前已有60餘案在執行中。

海巡署去年起推動「伙食外包」，北部各港口安檢所內的廚房平時都是冷清的。因為主要的...
海巡署去年起推動「伙食外包」，北部各港口安檢所內的廚房平時都是冷清的。因為主要的「副食」菜餚，不再需要官兵們自行烹調，而是由總大隊等二線單位直接採購，再將熱菜分送到各漁港安檢所。一個卅餘名兵力野柳安檢所，星期一到五，只要準備兩個大同電鍋蒸好白飯，時間到就能開飯。記者洪哲政／攝影
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海巡部隊和過去不同的，除了過去安檢所「人人是大廚」的部隊生態已成歷史外，海巡部隊...
海巡部隊和過去不同的，除了過去安檢所「人人是大廚」的部隊生態已成歷史外，海巡部隊現在也沒有野狼「檔車」，公務用的都是自動排檔的速克達。記者洪哲政/攝影
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