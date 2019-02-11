中業島大規模填海造陸「中」菲對峙我緘默

2019-02-11 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



南沙中業島上月11日衛星影象圖，島嶼左上出現大片填海造陸區域。圖／AMTI 分享 facebook

美國智庫亞洲海事透明度倡議（ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE，AMTI）近日披露，菲律賓自去年底起，積極在南沙中業島（Thitu）西北側進行大規模填海造陸工程，中國大陸起初動員大批軍、警、漁船近逼中業島，嚇阻菲律賓無果，目前僅能派單艦在12浬處監控。我國也宣稱擁有中業島主權，但對菲國舉措至今保持緘默。

我國是護航驅逐艦太平號為南沙太平島命名，中業島同樣也是以中華民國海軍戰車登陸艦中業號命名；我國海軍曾實際控制中業島近24年，1971年4月18日颱風侵襲中業島，政府下令全部駐軍撤至太平島避風，菲律賓在當年7月29日趁機派軍占領此島至今。

菲律賓國防部長Delfin Lorenzana曾宣布今年初將在中業島進行填海造陸工程，聲稱要在中業島建造漁港、海水淡化廠、太陽能發電站，並改良住房和海洋研究設施。

根據AMTI監控影象顯示，去年底中業島填海工程展開後，中國動員數艘解放軍、海警船進逼到中業島西南12浬處，在包括053江湖V級護衛艦、海警船等艦艇壓陣下，數十艘30至70公尺大陸漁船深入中業島2至5.5海里間作業，試圖以實際行動說明主權。而菲律賓也出動海軍漢密爾頓級Ramon Alcaraz護衛艦進駐到中業島東南方7海浬與中陸艦艇對峙。（https://bit.ly/2MXxtJp）