親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

機師工會罷工影響！華航開盤爆量重挫 跌破10元

中業島大規模填海造陸「中」菲對峙我緘默

2019-02-11 09:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

南沙中業島上月11日衛星影象圖，島嶼左上出現大片填海造陸區域。圖／AMTI
南沙中業島上月11日衛星影象圖，島嶼左上出現大片填海造陸區域。圖／AMTI
分享

美國智庫亞洲海事透明度倡議（ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE，AMTI）近日披露，菲律賓自去年底起，積極在南沙中業島（Thitu）西北側進行大規模填海造陸工程，中國大陸起初動員大批軍、警、漁船近逼中業島，嚇阻菲律賓無果，目前僅能派單艦在12浬處監控。我國也宣稱擁有中業島主權，但對菲國舉措至今保持緘默。

我國是護航驅逐艦太平號為南沙太平島命名，中業島同樣也是以中華民國海軍戰車登陸艦中業號命名；我國海軍曾實際控制中業島近24年，1971年4月18日颱風侵襲中業島，政府下令全部駐軍撤至太平島避風，菲律賓在當年7月29日趁機派軍占領此島至今。

菲律賓國防部長Delfin Lorenzana曾宣布今年初將在中業島進行填海造陸工程，聲稱要在中業島建造漁港、海水淡化廠、太陽能發電站，並改良住房和海洋研究設施。

根據AMTI監控影象顯示，去年底中業島填海工程展開後，中國動員數艘解放軍、海警船進逼到中業島西南12浬處，在包括053江湖V級護衛艦、海警船等艦艇壓陣下，數十艘30至70公尺大陸漁船深入中業島2至5.5海里間作業，試圖以實際行動說明主權。而菲律賓也出動海軍漢密爾頓級Ramon Alcaraz護衛艦進駐到中業島東南方7海浬與中陸艦艇對峙。（https://bit.ly/2MXxtJp

智庫認為這些漁船大陸動員的「民兵」。但據AMTI的影象追蹤顯示，上個月11日，相同海域同一陣線上只剩下兩艘大陸軍警的護衛艦與海警船，26日更只剩下1艘海警船。智庫研判，大陸在中業島海上部署軍、警、民艦艇數量的下降，顯示大陸在優勢軍力部署未能說服菲律賓停止中業島的填海建設後，退而進行監視。

南沙中業島原衛星空照影象。圖／AMTI
南沙中業島原衛星空照影象。圖／AMTI
分享

相關新聞

國軍戰力防護再升級 攻陸特種飛彈彈庫堡壘超巨大

2019-02-11 09:22

春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32

國軍漢光35號演習 規畫戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19

志願役士兵變IDF女飛官 郭文靜創國軍首例

2019-02-10 17:10

國艦國造大點兵 我十年內要造238艘軍警艦艇

2019-02-10 04:51

影片／國軍CH-47直升機再出動 撲救南投森林大火

2019-02-09 19:23

從手刀到菜刀 莒拳女隊員擁4張餐飲證照

2019-02-07 09:48

拳頭指節厚繭如鐵 莒拳隊練就徒手斬敵

2019-02-07 09:47

莒拳隊走過50年 從土法煉鋼邁向科學練兵

2019-02-07 09:47

在台服役48年 UH-1H直升機解除戰備

2019-02-06 22:49

運補、救災、戰訓 UH-1H它都行

2019-02-06 22:49

政戰局6250萬採購軍聞作業特車 立委嗆省點錢吧

2019-02-06 22:44

瞎編？海陸特勤隊5000萬反劫船預算案 軍方撤回

2019-02-06 22:44

多圖／陸戰隊新購野戰廚房 出身德國名牌

2019-02-06 21:23

中共發布武嚇文宣 嚴德發披露國軍這樣回敬

2019-02-06 10:10

我採購M1A2戰車案美跨部會審查中 公布時機引關注

2019-02-06 09:09

回歸戰訓本務 海陸特勤隊採購鎮暴槍預算撤回

2019-02-06 09:05

國防部建構新聞作業特車遭朝野立委打槍 自行撤回

2019-02-06 09:05

空中老兵卸甲 UH-1H直升機正式解除戰備

2019-02-06 09:05

對中國廣播訊息數字暗藏情報 宛如諜報電影情節

2019-02-06 08:41

共軍除夕發布繞台畫面 國防部反擊：守護國人不缺席

2019-02-04 18:45

警政署警察史蹟館 制服更迭說歷史

2019-02-04 12:23
看更多

熱門文章

送表大揭密！ 王世堅：因為收到韓冰的巧克力

2019-02-10 12:15

店家如再哄抬物價 韓國瑜：市府列不推荐名單

2019-02-10 11:47

習近平嗆武統台灣 我軍事將領出身大使這樣回應

2019-02-10 10:27

旗津賣一盤鳳螺500被嫌貴？台中業者：一斤600是行情

2019-02-10 13:32

2020立委選情 兩大變數讓綠委人人自危

2019-02-11 00:46

虎尾成立正直辦公室 李進勇：從此不再參與公職選舉

2019-02-10 14:09

王世堅送父女表 韓國瑜：他真是非常有感情的議員

2019-02-10 12:12

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

2019-02-11 08:27

志願役士兵變IDF女飛官 郭文靜創國軍首例

2019-02-10 17:10

高捷、輕軌、渡輪人擠人 韓流吸客春節大爆發

2019-02-11 00:25

過年柯文哲蔡英文拚直播 網路聲量還是輸出國的韓國瑜

2019-02-10 12:03

政治咖賀年糗事多 但還沒人能贏這4字

2019-02-11 08:00

會送柯文哲手表？王世堅：over my dead body

2019-02-10 12:25

國軍漢光35號演習 規畫戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19

盧秀燕新春經濟第一砲 邀百位重量級台商訪台中

2019-02-10 11:15

春節國5高乘載再失靈 學者籲：3人改4人或乾脆取消

2019-02-10 19:24

熱門選區 藍委卡位爆炸

2019-02-11 01:10

立委選舉熱鬧了 台南一選區年後藍綠現新局

2019-02-10 20:56

新聞眼／韓流猛吸客 保溫才能發大財

2019-02-11 00:40

高雄金銀河燈會好擠 夜市延後熄燈

2019-02-11 00:48

核四不給參觀 台大醫：這和威權時代報禁沒兩樣

2019-02-10 16:31

要提前宣布選總統？ 王金平：不用啦！日期已決定好了

2019-02-10 09:56

春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32

國道北返路況綠油油 網友笑：上午交通嚴重順暢

2019-02-10 14:56

游錫堃悼念黃爾璇 反問民進黨是否記得初衷？

2019-02-10 21:14

春節連假擠爆台東 沿途都是停車場

2019-02-10 23:57

影╱南一中校友聯誼會強碰 高育仁要王金平別說政治

2019-02-10 20:06

影／找韓國瑜當副手？ 王金平：他不會那麼傻

2019-02-10 11:15

國5塞到今凌晨 爆年假最大車流量

2019-02-10 10:28

網路聲量輸韓國瑜 「柯文哲除了好笑，就沒更多了」

2019-02-10 13:28

初選採黨員投票？謝國樑憂恐使黨內同志觸法

2019-02-10 12:00

2020台南立委一選區／綠爭奪初選 藍冒出黑馬

2019-02-10 23:54

百餘台商訪中市 有人馬上承諾投資億元

2019-02-10 16:58

韓國瑜出國度假網路聲量仍第一 專家：龜息大法話題足

2019-02-10 12:05

影／馬英九三重發福卡 不忘冷笑話 ：發福就請看著辦

2019-02-10 11:13

調整行政區救經濟 台聯倡議一都七市

2019-02-10 14:48

過年拚聲量！蔡英文、柯文哲好忙 仍不敵放假的韓國瑜

2019-02-10 13:27

民進黨戰鬥團隊就定位 林靜儀接國際部主任

2019-02-11 02:09

韓國瑜何時站台？鄭世維：他叫我別擔心、一定會來

2019-02-10 11:15

台中2020立委選舉 藍多人表態

2019-02-10 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top