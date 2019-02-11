國軍戰力防護再升級 攻陸特種飛彈彈庫堡壘超巨大

2019-02-11 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



位於某軍事基地內的新建特種飛彈彈庫，佔地廣大，有高聳防爆牆。熊姓讀者提供 分享 facebook

台灣戰力防護再升級！因應防空暨飛彈指揮部所轄各類特種飛彈與聯隊長程精準彈藥儲存需求，在中科院設計規劃下，國軍去年起已在中部、南部三處軍營內，陸續啟用新建具備抗炸設計的特種彈庫，囤儲攻陸特種飛彈。

國軍早在民國98年起就展開戰力防護建設工程，初期以「重慶14號工程」工程為名，針對各作戰區指揮中心地下化，並配合陸軍、海軍、空軍、參謀本部、防空飛彈指揮部與資電作戰指揮部，將通信設備與戰管設施全數更新、構連，總耗資約40億元，在本、外島建構新穎的戰管體系，各指揮所近年已陸續完工啟用。此外，空軍東部地下作戰指揮重鎮花蓮佳山基地與台東石子山洞庫，而因應共軍「遠海長航」繞越東岸的軍力威脅，近年也陸續進行整建，除針對洞庫主體設施進行性能提升，也計畫加建防爆與近迫武器系統。

我國近10年來陸續接裝愛國者防空飛彈，為興建飛彈基地，除需在各地徵用民地外，容易引發地方抗議外，還需因應工程相關公共藝術公開招標的需求，須將位置曝光。而因應國產自行研發各類特種飛彈陸續量產成軍，軍方改弦易輒，新建機動飛彈基地與特種彈庫，都選定在既有的軍事基地內興建或加以拓建，希望盡量避免擾民。

國軍近年陸續有空軍「萬劍彈」與未解密多款攻陸、制海增程型飛彈量產服役，但舊有彈藥庫設施與科技已不敷儲存要求，國軍陸續委由中科院設計，在中、南部興建三處特種彈藥庫，去年起已陸續啟用。三處彈庫十分巨大，其中兩處營區設計幾近相同，周邊建設有高聳防爆牆，彈庫中有兵舍與通行道路，並沿山坡挖設洞庫與聯絡道。而從商用衛星照觀察特種彈庫興建中的輪廓，其除深入地下外，部分也能容納機動飛彈發射車直接駛入。

因應各式攻陸機動飛彈車成軍，空軍防空暨飛彈指揮部以「戰備急需」為由，現委由研製飛彈的中科院在北部與南部三處軍事基地內，發包興建專供特種飛彈機動發射車儲放的飛彈基地，洞庫設施規模過去曾因工程發包需求而曝光，現正興建中，計畫容納已成軍的雄二E飛彈發射車。