春節假期結束 國防部長通告全軍：重要戰演訓接踵而至

2019-02-10 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部長嚴德發今日上午前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部視導，持續了解國軍各戰備部隊春節期間任務執行現況。他表示，年節後各項重要戰演訓工作接踵而至，國軍各單位務必透過「程序、步驟、要領」完成相關整備工作。

國防部說，嚴德發上午是代表三軍統帥蔡英文總統感謝國軍官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及台海動態的辛勞，確保國人都能平安歡樂過新年。

國防部表示，嚴德發在指揮中心首先與作戰區各留守主官召開視訊會議，聽取各單位近期戰備工作重點，並了解台灣周邊海、空域最新動態，除慰勉各戰備值勤部隊辛勞，同時也肯定所有官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保台海空防安全。

嚴德發提及陸軍航特部在年節期間，派遣直升機協助南投信義鄉森林火災的救火任務，以及空軍C-130運輸機執行春節疏運任務，協助外島民眾順利返鄉、返家，都是國軍「平時能救災、戰時能作戰」的具體展現。他說，國軍任何時間、任何狀況都能應處，我們有能力、有信心，能夠發揮保國衛民、鞏固國家安全及守護家園的職責。

嚴德發肯定過年期間視導部隊時，陸軍澎防部機步連官兵有8成具備2項以上專長、海軍岳飛軍艦戰情室的弟兄姐妹也是同時具備雷達、戰情與損管的能力；嚴部長勉勵各級幹部，要透過不斷的訓練與要求，讓長役期的志願役官兵具備「多專多能」的專業素養，才能鍛鍊出「以質勝量」的部隊，發揮不對稱的作戰能力，打造最堅實的國軍戰力。