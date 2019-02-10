國軍漢光35號演習規畫再度驗證戰機起降花壇戰備道

2019-02-10 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



交通部高速公路局日前公告「國道1號花壇戰備道路整修工程」招標工程案。軍方今低調證實，今年國軍漢光35號演習規畫空軍主力戰機起降花壇戰備道，再度驗證戰備跑道起降及戰力整補。

全台原有6處戰備跑道，分別位於中山高國道一號的桃園中壢、彰化花壇、嘉義民雄、台南麻豆、台南仁德，以及省道台一線的屏東佳冬路段。這些路段筆直平坦，戰備跑道規畫每均為2400公尺，而且路面特別加寬加厚，可起降包括戰鬥機、運輸機與旋翼機在內的各型軍用機。

彰化員林段的花壇戰備跑道，早在馬英九政府2007年5月15日「漢光23號演習」期間，就曾驗證過三型主力戰機起降。此次花壇戰備跑道再度啟用，是蔡英文總統政府任內首次。而空軍早在1978年，由飛行員周文沖、宋孝先駕駛編號4166的TF-104G戰機，在高速公路未啟用前於花壇戰備道降落。周文沖官升至前空軍副總司令退休。

國防部規畫漢光35號演習將從4月展開，6月結束。而「國道1號花壇戰道路整修工程」招標工程案先前已流標過一次，目前正進行第二次的招標，預計3月開標，最快4月才能完工；高速公路局需事先公告彰化員林段的封閉及啟封期程，以及公告替代道路供用路人使用，預估啟用花壇戰備跑道時間應該落在5月左右。

對此，軍方將領表示，漢光35號演習目前仍在規畫中，啟用戰備道時程與細節暫不便透露。