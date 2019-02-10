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國艦國造大點兵 我十年內要造238艘軍警艦艇

2019-02-10 04:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部與海洋委員會海巡署近年提出10案包含潛艦國造在內的「國艦國造」計畫， 多密集於106-108年度間展開，但立法院預算中心認為，國內船廠近20年內承接海軍造艦計畫有限，海軍於短期間內密集提出多項艦艇國造計畫，國內船廠設備及產業人才是否足堪配合，恐有疑慮。海軍已有執行中的國艦國造計畫，因招標不順而需提高計畫總經費或延後辦理期程的案例。

根據預算中心統計，海軍與海巡署近年提出正在執行的國艦國造計畫，新建船艦總數達238艘，總預算達到1803餘億元。預算中心透過表格，將我海上未來新興兵力的數量與所需預算完整統計。

海軍司令部在108年度國防部所屬單位預算案中，辦理中或新提出的國艦國造計畫共9案，規劃造艦數目達97艘，所需總經費1376.79億元，108年度編列128億9421萬，占該年度海軍司令部「一般裝備」科目預算總額201億8945萬8千元的比率達63.87%。此外，海洋委員會海巡署也於106年6月19日經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計於107-116年間籌獲「4000噸巡防艦」等6款艦艇共計141艘，建造經費亦達426.51億元。

預算中心表示，部分執行中的國艦國造計畫，已有因招標不順而需提高計畫總經費或延後辦理期程的案例，海軍「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段」計畫；這項計畫於106籌編首年預算，106年7月開始招標並歷經4度流標後，才在107年3月8日由台船公司得標，海軍司令部也修訂整體獲得規劃書，除將辦理期程延後一年，屆期由110年延為111年外，計畫總經費亦由62億9736萬4000元提高為73億3,212萬4000元，經費增列10億3476萬元，增幅達16.43%。

海軍「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」，在105年度編列首年預算後，在106年辦理3次開標均流標，原規劃107年底儎臺案完成決標，但因評審委員建議修正招標文書，以利驗收及避免履約爭議，因此需待建案文件修正後，才能再進行採購作業。此案辦理期程為105-109年，108年度預算僅編列採購作業費29萬4000元，完工期程恐仍遙遙無期。

此外，海軍「高效能艦艇後續量產案（第一批）」計畫，從106年度開始編列預算，但國防部於107年3月30日令頒「重大國防軍備籌建精進作法指導綱要計畫」，將籌獲方式由「儎台商購、戰系委製」調整為全案委中科院辦理，海軍司令部於107年7月25日與中科院完成委製協議書簽署，中科院預計第4季始與國內具建造能量船廠簽訂儎臺建造契約。海軍司令部也107年修訂整體獲得規劃書，並將全案總經費由原144億3444萬7000元提高為164億205萬4000元，增列經費19億6760萬7000元，增幅達到13.63%。

預算中心進一步表示說，依財團法人船舶暨海洋產業發展中心106年4月5日提出的「國艦國造推動現況與策略目標」書面報告指出，國內較具規模的造船廠，僅台灣國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司及龍德造船工業股份有限公司等3家，且僅台船公司具有完整設計能量。

預算中心認為，近20年來，海軍委由國內船廠建造的船艦數量有限，實際交船者僅500噸級光華三號錦江級近岸巡防艦12艘、186噸級光華六號飛彈快艇31艘、500噸級沱江級巡防艦1艘及約2萬噸的磐石油彈補給艦1艘，在缺乏足夠建造案件支撐下，國內船舶產業人才恐已嚴重流失，而人才養成並非一蹴可及，且軍艦建造要求規格及品質又遠高於一般商船或公務船，海軍司令部於短期間內密集提出多項艦艇國造計畫，國內船廠設備及產業人才是否足堪配合，恐有疑慮。

立法院預算中心認為，近20年來，海軍委由國內船廠建造的船艦數量有限，實際交船者僅...
立法院預算中心認為，近20年來，海軍委由國內船廠建造的船艦數量有限，實際交船者僅500噸級光華三號錦江級近岸巡防艦12艘、186噸級光華六號飛彈快艇31艘、500噸級沱江級巡防艦1艘及約2萬噸的磐石油彈補給艦1艘。圖／軍聞社
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近年海軍司令部及海洋委員會海巡署就艦艇國造所提出之計畫及經費需求統計表 。圖／翻...
近年海軍司令部及海洋委員會海巡署就艦艇國造所提出之計畫及經費需求統計表 。圖／翻攝預算中心資料；單位：千元
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海軍海巡署
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