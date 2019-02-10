國艦國造大點兵 我十年內要造238艘軍警艦艇

2019-02-10 04:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍司令部與海洋委員會海巡署近年提出10案包含潛艦國造在內的「國艦國造」計畫， 多密集於106-108年度間展開，但立法院預算中心認為，國內船廠近20年內承接海軍造艦計畫有限，海軍於短期間內密集提出多項艦艇國造計畫，國內船廠設備及產業人才是否足堪配合，恐有疑慮。海軍已有執行中的國艦國造計畫，因招標不順而需提高計畫總經費或延後辦理期程的案例。

根據預算中心統計，海軍與海巡署近年提出正在執行的國艦國造計畫，新建船艦總數達238艘，總預算達到1803餘億元。預算中心透過表格，將我海上未來新興兵力的數量與所需預算完整統計。

海軍司令部在108年度國防部所屬單位預算案中，辦理中或新提出的國艦國造計畫共9案，規劃造艦數目達97艘，所需總經費1376.79億元，108年度編列128億9421萬，占該年度海軍司令部「一般裝備」科目預算總額201億8945萬8千元的比率達63.87%。此外，海洋委員會海巡署也於106年6月19日經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計於107-116年間籌獲「4000噸巡防艦」等6款艦艇共計141艘，建造經費亦達426.51億元。

預算中心表示，部分執行中的國艦國造計畫，已有因招標不順而需提高計畫總經費或延後辦理期程的案例，海軍「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段」計畫；這項計畫於106籌編首年預算，106年7月開始招標並歷經4度流標後，才在107年3月8日由台船公司得標，海軍司令部也修訂整體獲得規劃書，除將辦理期程延後一年，屆期由110年延為111年外，計畫總經費亦由62億9736萬4000元提高為73億3,212萬4000元，經費增列10億3476萬元，增幅達16.43%。

海軍「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」，在105年度編列首年預算後，在106年辦理3次開標均流標，原規劃107年底儎臺案完成決標，但因評審委員建議修正招標文書，以利驗收及避免履約爭議，因此需待建案文件修正後，才能再進行採購作業。此案辦理期程為105-109年，108年度預算僅編列採購作業費29萬4000元，完工期程恐仍遙遙無期。

此外，海軍「高效能艦艇後續量產案（第一批）」計畫，從106年度開始編列預算，但國防部於107年3月30日令頒「重大國防軍備籌建精進作法指導綱要計畫」，將籌獲方式由「儎台商購、戰系委製」調整為全案委中科院辦理，海軍司令部於107年7月25日與中科院完成委製協議書簽署，中科院預計第4季始與國內具建造能量船廠簽訂儎臺建造契約。海軍司令部也107年修訂整體獲得規劃書，並將全案總經費由原144億3444萬7000元提高為164億205萬4000元，增列經費19億6760萬7000元，增幅達到13.63%。

預算中心進一步表示說，依財團法人船舶暨海洋產業發展中心106年4月5日提出的「國艦國造推動現況與策略目標」書面報告指出，國內較具規模的造船廠，僅台灣國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司及龍德造船工業股份有限公司等3家，且僅台船公司具有完整設計能量。