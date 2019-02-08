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蔡英文鎮瀾宮發紅包 55歲期貨男嗆聲被警察抬走

為私利？桃機旅客急改票 批機師春節罷工太惡霸

申請旅遊不便險 記得保留消費收據、相關證明

2019-02-08 11:59經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華航機師罷工導致多數航班取消，至於民眾刷機票送的旅行不便險是否理賠，產險公司說，多數公司都會將罷工事項列入不保事項，也就是說，因為罷工造成的班機延誤無法理賠，但仍有些產險是有條件理賠。

出國旅遊、出差總是會遇到天氣因素等突發狀況，使飛機無法準時起飛，造成旅客滯留機場，不少銀行推出持卡刷一定金額以上的機票或團費，即可自動幫客戶投保旅遊不便險，讓信用卡客戶不會因旅程延誤，造成不便。

旅遊不便險包含班機延誤（4-6小時以上）、行李延誤（6至24小時）與遺失（24小時以上）等狀況，理賠方式採定額型或實支實付，申請時須繳交相關證明文件與憑據，也就是說，若民眾要申請旅行不便險的賠償，得依照各家產險公司規定，拿相關證明與消費收據，回台後向產險公司申請。

以和泰產險的旅遊不便險為例，民眾從台灣出發的話，在行程延誤補償部分，通常延遲6小時即可啟動保單理賠，至於班機延誤或取消的部分，通常延遲達4小時即可啟動保單理賠，但若報到前已確定延誤或取消則不理賠，另外在行程更改部分，有的保險條款僅限定於被保險人在海外旅行期間才可以獲得理賠。

不過，產險公司說，畢竟罷工會持續多久不可預知，影響的層面及可以承受的風險有多大，也無法精確評估，因此保險公司大多在旅遊不便險的條款裡，都把罷工列為「不保事項」。

業者建議，任何的保險都會有「不保事項」或「除外責任」，並非包山包海無所不保，投保時還是要花一點時間弄清楚保單條款的相關規定。

罷工保險機票
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