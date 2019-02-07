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華航機師工會揚言罷工 桃市府：尊重工會行使權利

2019-02-07 18:51聯合報 記者許政榆╱即時報導

勞資雙方談判再度破裂！華航機師工會5日進行罷工演練，有700名會員響應，機師工會今下午發出聲明表示，交通部出面協調，但華航仍拒絕接受改善疲勞航班等訴求，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。對此，桃園市勞動局表示，將會積極斡旋雙方外，亦尊重工會依法行使其權利。

工會指出，桃園市政府勞動局於大年初一，全體公務人員休假之際，配合華航資方特別派專員簽收華航公司所提出的勞資爭議調解申請，質疑身為地方政府勞動主管機關，卻於勞資爭議過程中，傾向特定資方的作為，表達強烈的不滿。

對此桃園市勞動局表示，放假日本來就有值班人員簽收信件，這是正常程序。華航公司所送調解申請書即由市府當日值班人員簽收，勞動局為協助雙方協商，主動瞭解申請書內容，後續也會循公文程序辦理。

工會表示，華航資方以所謂「公司競爭力」為藉口，完全無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，工會除了提出最嚴厲的譴責之外，正式宣布「迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動」。

勞動局指出，除積極斡旋雙方外，亦尊重工會依法行使其權利。至於工會所稱啟動強制仲裁一節，係屬造謠。勞動局在協處雙方過程中並無提及，目前也未考慮啟動。

勞動局呼籲，勞資雙方應儘速回到談判桌上重啟協商，循求共識以弭平爭議，使勞方、資方及消費者權益都能獲得保障。

華航罷工機師
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