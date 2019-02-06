多圖／陸戰隊新購野戰廚房 出身德國名牌

2019-02-06 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



軍隊在野外作戰，吃飯是個大問題。如果官兵能夠吃到熱餐，對於體力與士氣，都有很大的幫助。國軍歷次的演習當中，部隊的伙房也會跟著離開基地出去「打野外」，但是國軍野戰炊爨的方式，幾乎數十年來如一日，仍然是傳統的「埋鍋造飯」，必須攜帶大鐵鍋等器材，與一般外燴「辦桌」業者相去不遠。站在戰時強調機動部署的觀點，其實非常不方便。

因此近年來，國軍也一直試圖將炊事裝備裝到車輛上，可以機動載運，不用「埋鍋」就可造飯。2009年，聯勤司令部曾經展出一款「野戰炊爨車」，這是一部重達8噸的大型拖車，通常由中型戰術輪車（軍用卡車）拖運，必要時可由CH-47直升機吊掛。車上有兩具大型炒鍋、一具煮飯用的飯鍋、及蒸爐一部，可以在2小時內，作出300人份，四菜一湯一飯的野戰餐。由於車身底盤頗高，已達一般官兵胸部高度，為了出菜的便利與安全，側面還設有油壓升降機。

不過在亮相之後，這款炊爨車極少再度曝光，此後國防部邀請記者參訪的演習行程中，部隊仍然使用傳統的伙房器材，顯示並未量產。

2016年，海軍海鋒大隊（岸基雄風攻船飛彈）展出一款搭配機動飛彈車組的食勤車。這是中科院以德國賓士卡車改裝而成，車廂前半段是攜帶食材的冷藏庫，一次可以攜帶50人、3天份的食材與餐具。後半段則有各式爐具、電鍋，甚至還有咖啡機。與先前聯勤版的炊爨車一樣，海鋒大隊的食勤車也是高底盤，在車輛就定位之後，兩側會伸出「地板」，讓炊事人員有足夠空間料理。

今年初，海軍陸戰隊展出一款「野戰炊膳車」，目前已經下部隊服役，陸戰66、99旅各有兩輛。陸戰隊引進的是德國廚具大廠凱馳（Karcher）的MFK2野戰廚房車（Modular Field Kitchen），相較於前兩代軍方自行組裝的「前輩」，體積與重量都小得多，只需一輛悍馬車就可以拖行。也因為底盤低，因此所有料理、備餐動作，人員可以在地面進行，拖車上也附有折疊式工作桌，可以在一旁展開使用。準備工作不超過30分鐘，可於1小時烹飪時間完成250人份簡餐。

MFK2採用模組化設計，可以依據客戶要求，裝置不同的炊具。國軍使用的車款，有3具柴油爐與1具電烤箱。由於使用是外型略似洗碗槽的方型不銹鋼鍋，因此大幅節省空間，也可以架上蒸籠，不過所有的鍋具都是專屬產品，不再沿用原用的大鐵鍋與圓蒸籠。如果需要，炊具也可從拖車上拆下來使用。