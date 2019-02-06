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學姐看柯P：嘴快被K「自癒力」強 反省後會「再進化」

中共發布武嚇文宣 嚴德發披露國軍這樣回敬

2019-02-06 10:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部長嚴德發昨天致詞時披露，近期共軍執行遠海長航訓練，發布具威嚇訊息的文宣影片，空軍第四聯隊立即派遣戰機前往台灣海峽執行警戒任務，以實際行動彰顯國軍「有能力、有信心」捍衛國家安全。

嚴德發昨日由政治作戰局局長黃開森中將等人陪同，代表蔡英文總統前往空軍嘉義基地，慰勉擔任戰備輪值的官兵，同時視導空軍第四戰術戰鬥機聯隊，聽取近期重大工作執行狀況，隨後視導警戒部隊、地面管制進場臺及空軍救護隊等單位。

嚴德發視導時，在跑道上準備起飛執行偵巡任務的飛行員，也從座艙內向部長揮手致意。

嚴德發對官兵精神講話時表示，空軍第四聯隊是最能彰顯國軍「平時能救災，戰時能作戰」的部隊，不僅平日24小時待命執行搜救任務，拯救民眾生命安全；尤其，近期共軍執行遠海長航訓練，以及發布具威嚇訊息的文宣影片，空軍第四聯隊更是立即派遣戰機前往臺灣海峽執行警戒任務，以實際行動彰顯國軍「有能力、有信心」捍衛國家安全。

嚴德發向官兵說，「大家犧牲年節與家人團聚的時間，執行戰備任務，守護國家安全，都是為國家努力奉獻的英雄。」嚴部長高度肯定官兵弟兄姐妹們擔任戰備輪值的付出與表現，體現軍人「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值。

空軍第四聯隊昨日上午執行F-16戰機巡弋任務，國防部長嚴德發伸出大拇指比讚，對飛...
空軍第四聯隊昨日上午執行F-16戰機巡弋任務，國防部長嚴德發伸出大拇指比讚，對飛行員捍衛領空辛勞，表示肯定之意。圖/軍聞社提供
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國防部長嚴德發昨日前往空軍第四戰術戰鬥機聯隊，聽取警戒室戰備部隊執勤狀況。圖/軍...
國防部長嚴德發昨日前往空軍第四戰術戰鬥機聯隊，聽取警戒室戰備部隊執勤狀況。圖/軍聞社提供
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空軍嚴德發國軍
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