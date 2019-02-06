中共發布武嚇文宣 嚴德發披露國軍這樣回敬

2019-02-06 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部長嚴德發昨天致詞時披露，近期共軍執行遠海長航訓練，發布具威嚇訊息的文宣影片，空軍第四聯隊立即派遣戰機前往台灣海峽執行警戒任務，以實際行動彰顯國軍「有能力、有信心」捍衛國家安全。

嚴德發昨日由政治作戰局局長黃開森中將等人陪同，代表蔡英文總統前往空軍嘉義基地，慰勉擔任戰備輪值的官兵，同時視導空軍第四戰術戰鬥機聯隊，聽取近期重大工作執行狀況，隨後視導警戒部隊、地面管制進場臺及空軍救護隊等單位。

嚴德發視導時，在跑道上準備起飛執行偵巡任務的飛行員，也從座艙內向部長揮手致意。

嚴德發對官兵精神講話時表示，空軍第四聯隊是最能彰顯國軍「平時能救災，戰時能作戰」的部隊，不僅平日24小時待命執行搜救任務，拯救民眾生命安全；尤其，近期共軍執行遠海長航訓練，以及發布具威嚇訊息的文宣影片，空軍第四聯隊更是立即派遣戰機前往臺灣海峽執行警戒任務，以實際行動彰顯國軍「有能力、有信心」捍衛國家安全。