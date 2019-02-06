回歸戰訓本務 海陸特勤隊採購鎮暴槍預算撤回

2019-02-06 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院審議108年度國防預算案過程中，兩度出現軍方自行撤回預算案怪象。海軍司令部原計畫為海軍陸戰隊特勤中隊採購大批鎮暴槍等非致命性的柔性武器，計畫執行「反劫船」任務，但事實上在國防部已宣示國軍甲種特勤隊回歸戰訓本務的情況下，海軍編列這項預算案顯然違反政策，最後撤回了事。

海軍司令部原為轄下特勤中隊，在108年預算案中編列4951.3萬元，計畫籌購非致命性鎮暴槍107具，個人手持式衛星導航系統26具及突擊三節鋁梯18具，輕重型防彈盾牌12具及偵蒐聲納三具，以滿足執行「海上反劫特種」作戰任務需求。此外，同時採購特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌，計畫執行快速反應、海上情蒐、滲透突擊、反劫船、港防作戰等任務需求，並有效提升艇速、任務適應性、快速反應能力、海上維權與護漁等任務需求。

但據了解，國防部先前即已宣示軍方特勤隊應回歸戰訓本務，執行反登陸作戰等任務，過去規劃由憲兵特勤隊負責桃機場反劫機任務，也應回歸由警方維安特勤隊負責。海軍陸戰隊特勤隊突然編列相關預算宣示執行反劫船任務，與海巡署特勤隊任務重疊。對此，軍方官員解釋，由於採購非致命性武器標案出現廠商圍標跡象，海軍司令黃曙光下令暫緩籌建，全案推遲3年。

海軍陸戰隊特勤隊過去向規劃有負責左營地區港口反劫船任務，但已多年未採購非致命鎮暴槍等柔性武器。海巡署特勤隊目前配備有相同裝備，同樣執行反劫船任務。

海岸巡防署原有洋、岸兩支甲種特勤隊，去年組織改造合併，統一納編在偵防分署下專責反恐、反劫船等任務。而由於特勤隊負責執法，配備有「低致命性」可發射鎮暴彈的M4Super90霰彈槍與TGR2鎮暴槍。目前編制75人，現員數則為66人，其中軍職有54人、警職12人，軍警比例為9：2。

海巡特勤隊目前編制單兵武器，包括M4突擊步槍、國造T65K2步槍、M16A2步槍、MP5衝鋒槍、烏茲衝鋒槍、M4Super90霰彈槍、SuperNova霰彈槍、Remington霰彈槍、國造T75機槍、PSG1狙擊槍、SSG2000狙擊槍、T75國造手槍、Glock 17手槍、史密斯手槍；攻堅裝備則配備有步槍盾牌、手槍盾牌、破門工具組；水域裝備則有特勤快艇、潛水裝備；通訊裝備則以APX2000無線電為主。

依「海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則」所載，海巡特勤隊掌理事項如下：海域與海岸反恐怖活動、反劫持及重大案件應（制）變行動之執行。海域與海岸救難、海洋災害救護及空中偵巡任務的支援。海巡人員特殊專業訓練支援。特勤隊主要任務除依前述掌理事項外，反劫船亦為執行任務之一。