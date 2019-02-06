國防部建構新聞作業特車遭朝野立委打槍 自行撤回

2019-02-06 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院審議108年國防預算案，軍方自行撤回預算的案例，還有政戰局計畫以6250萬元採購新聞「特種車輛」案，這輛在戰時計畫綜整統帥、政府、國防部等政策進行宣傳的「新聞特車」，在立委關切下，政戰局自行撤案。但立法院預算審議沒有預算單位自行「撤回」預算案的機制，在委員會審議決議中仍記載全案是遭到「刪除」。

政戰局編列預算採購特種車輛暨周邊設備，預算書中載明，這是考量戰時新聞編輯採訪中心易遭破壞，或可能因災害毀損等因素，將導致新聞文宣任務執行窒礙，有必要開設戰時指揮作業中心，維持編採作業，由於目前無相關備援系統，所以建置這輛新聞特車，可使戰時軍方新聞作業能力更加完備。

而這輛新聞作業特車將委由中山科學研究院建置，包括特種車輛、車載式衛星系統、攜行式衛星系統及筆記型電腦等4項11件。中科院也曾向立委保證能完成研發與建置。

政戰局說，這輛新聞特種車輛戰時可依狀況，於安全地區部署，綜整統帥、政府、國防部等政策政令指導，透過新聞官採訪的戰況，完成戰訊快報及數位影音製作，藉由印刷品及影音等資訊，向國內、外傳散訊息，達到對內凝聚國人向心、對外爭取盟邦支持的效果。