空中老兵卸甲 UH-1H直升機正式解除戰備

2019-02-06 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部證實，航特部目前還有不到10架的UH-1H直升機，已於去年底被下令「解除戰備」，不再賦予飛行任務，結束在台40餘年來服役歷史。但陸軍奉令維持裝備妥善，一則因應援贈所需，二則維持機隊機務上的「彈性」。

陸軍新購60架黑鷹直升機，遭空軍與空勤總隊瓜分30架，陸軍被迫將原本要汰除的30架機齡高達30年的UH-1H直升機，繼續延役到民國110年。但政策改變，司令王信龍下令去年底將舊機汰除。

陸軍司令部證實表示，陸軍基於強化全般防衛作戰能力，在國防政策指導下，建案採購UH-60M直升機60架，取代已老舊屆壽的UH-1H直升機；另陸軍配合國家提升平時空中救災能量政策指導，陸續將30架UH-60M直升機移撥空勤總隊、空軍，以發揮「平時能救災，戰時能作戰」的功效；原UH-1H直升機自今（108）年起依計畫全數解除戰備任務，轉為援贈、教學或其他用途。

陸軍司令部說，陸軍現有UH-60M機隊，經歷次漢光演習、聯戰操演等戰備任務驗證，均能符合平時戰訓需求；戰時則依作戰支援協定，由本軍統一指揮陸、空軍及空勤總隊UH-60M直升機遂行作戰任務，能達成原規劃的建案目標。

陸軍司令部說，陸軍配合國家外交政策，自民國97年迄今，共援贈瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等4國9架UH-1H直升機。

對於所謂「解除戰備」的意義，官員表示，目前陸軍還有不到10架的UH-1H直升機，「先除役才能解除戰備」，只是這批直升機還有其他任務，可供援贈或必要時執行其他任務，現在仍以維持熱機狀態持續進行維保。

我國自行生產的UH-1H直升機，從第一架在1970年12月14日出廠後，在台服役已48年，由於耐用，廣泛用於國內救災與各項戰訓任務，堪稱民眾最熟悉的機種。

UH-1H的U代表通用（Utility），從運補作業皆宜到攻擊任務，它是美軍批量裝備的第一個搭載了渦輪軸發動機的直升機，在越南戰爭中UH-1直升機成為美軍標誌性代表形象，出現在媒體發布的新聞照片中。

我國在1969年3月由航空工業發展中心與美國貝爾飛機公司合作生產UH-1H通用直昇機，首架直昇機於1970年12月14日出廠，前後陸續生產118架，交由陸軍空降特戰司令部下轄的航空一、二大隊使用，後續因精實、精進案，改隸航特部空騎旅、航空旅至今，目前少數UH-1H由歸仁基地負責維保。