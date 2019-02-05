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東部外海規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

台灣虎航班機遭鳥擊 緊急撤回高雄處理中

2019-02-05 19:54聯合報 記者洪安怡╱即時報導

春節期間正是出國旅遊旺季，卻有班機遭遇鳥擊！網路有民眾爆料，台灣虎航今日一架由高雄飛往那霸的班機，起飛後不久疑似因為遭遇鳥擊，平安返回高雄機場。台灣虎航證實，該架A320班機大約運載170名乘客，因為遭遇鳥擊後，飛機返回高雄進行處理。

該架班機航班號IT288，原定今日晚間5時由高雄起飛，預計晚間7時40分抵達日本沖繩那霸機場，不料卻在出發時遭受鳥擊，因此飛機回到台灣高雄進行修復，台灣虎航指出，目前正在跟中華航空進行調度，就算要包下整台A330也沒有關係，會盡快送旅客前往目的地，解決問題。

台灣虎航示意照。圖／台灣虎航提供
台灣虎航示意照。圖／台灣虎航提供
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台灣虎航鳥擊機場
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